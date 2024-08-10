苗檢風暴！檢察長將發言人考丙 還要拔主任

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（見右圖，資料照）將該地檢發言人、主任檢察官莊佳瑋（見左圖，取自網路）考績打丙及送交法務部檢察官人事審議委員會，建議拔除莊的主任職。

2024/08/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署檢察長蔡宗熙，以該檢署發言人、主任檢察官莊佳瑋有差勤、男女交往等問題，將他考績打丙，並送交法務部檢察官人事審議委員會，建議拔除莊的主任職務；法務部檢審會昨討論認為應讓雙方當事人有陳述意見機會，擇期讓二人到會說明。蔡宗熙昨請另一名主任檢察官廖倪凰代發言表示，事件已進入檢審會審議，不便評論；莊佳瑋表示，他並無不法，將備妥資料進行答辯。

否認差勤、男女不當交往

莊佳瑋：備相關資料答辯

苗檢此一風暴，有網路媒體報導指出，蔡宗熙去年五月上任後接獲反映，指有人於去年二月就發現莊佳瑋與剛分發到署的女檢察官疑似交往，女檢還持有莊的門禁卡進出機關，莊涉及婚外情操守問題；蔡請政風室調查，莊向政風主任強調自己去年三月離婚，絕無外遇，女檢因為遺失卡片，才借卡給她。

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接著，莊向蔡要求值週時數換補休，但蔡認為全署僅三名主任，考量人力調度不准。

莊則主張請假是他的權利，表示欲提起行政訴訟，引起同署其他兩位主任出面緩頰，莊當時也暫緩興訟。

事後，蔡宗熙又發現莊涉有差勤填報不實情形，決定處理莊，今年初評定莊去年職務評定未達良好，等同於公務員考績丙等，將人事案送到檢審會審議，但被退回重新審查。蔡日前補充說明理由後，再度將人事案向上陳送，檢審會決議擇期通知當事人說明。

莊佳瑋為司法官四十四期結業，於二○一九年從彰化地檢署陞任苗栗地檢署主任檢察官，並於苗檢前檢察長鄭鑫宏任內起擔任發言人迄今五年；過去，莊在苗檢的職務評定（類同公務員考績）皆為良好。

對於檢署兩巨頭風波，苗檢人員大都低調，認為此事件不論結果如何，都對苗檢造成傷害。

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