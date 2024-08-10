詐團「凌遲」少年車手 割腿肉教訓黑吃黑

檢警破獲以天道盟正義會大崙組組長「子賢」詹鋮嶧為首的詐騙集團，逮回多名成員。（警方提供）

2024/08/10 05:30

〔記者邱俊福、周敏鴻／綜合報導〕天道盟正義會大崙組組長「子賢」詹鋮嶧，涉以桃園市中壢區「玖伍茶行」為據點，糾眾組「假檢警詐欺」車手、水房集團，若懷疑旗下少年車手黑吃黑，便押到茶行私設的刑房，膠帶蒙眼、綑綁手腳後痛毆，甚至一刀刀劃割腿部等「類凌遲」手法凌虐。刑事局偵四大隊第三隊搗破該組織，將詹與旗下成員等十四人送辦，其中八人被收押禁見；桃園地檢署昨依組織犯罪、加重詐欺等罪起訴詹男等七人。

天道盟組長詹鋮嶧 起訴

檢警追查，以廿五歲詹嫌為首的集團，二○二一年起與位於東南亞、中國的假檢警詐團合作，透過網路社群或到撞球場、酒店招募少年車手，再派車手出面向被害人取款或提領贓款，得手後在公園殘障廁所移轉贓款，製造多層斷點，最終匯集至茶行，再利用「行動水車」透過地下賭場或假幣商購買虛擬貨幣洗錢至境外。

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檢警追查發現，詹嫌懷疑呂姓少年車手私吞贓款，將呂綑赴茶行地下室的刑堂毆打，還持小刀割劃腿部多刀，恫嚇要斷其手腳；呂少全身傷痕累累被載往竹圍漁港時，他佯稱上廁所，趁機跳海逃生才倖免於難。

另有一名林姓少年車手同樣被懷疑黑吃黑，遭強押帶走，警方獲報全力追查，集團見勢不對才趕緊丟包；事後集團認為吳姓車手頭要負責，將吳押到刑房毆打，逼簽八十萬元本票，後來吳拿不出錢，集團又恐嚇其家人要炸毀他家。

檢警發動多波查緝，先後逮捕詹男及旗下十四名成員，查扣五十一萬元贓款、賓士等四輛汽車及刀械棍棒、手銬等物。

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