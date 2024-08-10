黑幫大哥偕兒販毒 中山警抄堂口起獲槍毒

警方逮捕南崁幫大哥李紘宇父子，查扣大麻、安非他命、毒品咖啡包以及鎮暴槍、藍波刀與仿金牛座改造手槍等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2024/08/10 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕南崁幫大哥李紘宇涉嫌帶著兒子李昱煌，涉嫌從事毒品中盤商，販毒給下游小盤商牟利，台北市警中山分局循線追查鎖定這對父子檔，父親節當天下午前往其桃園市大溪區住處破門攻堅，父子檔雖機警自三樓跳到隔壁鐵皮屋頂企圖逃逸，仍被活逮；警方起獲安非他命、大麻等多種毒品及改造槍彈，訊後依毒品、槍砲罪嫌移送檢方偵辦。

中山警分局今年六月間偵辦一宗網路販毒案件時，在桃園市一間汽車旅館逮捕涉案的曾姓夫妻檔，查獲安非他命、K他命毒品，在曾嫌手提包內起獲二把改造手槍、販毒贓款等贓證物，經向上溯源，鎖定賣毒給曾嫌的毒品中盤商是綽號「乾爹」的李紘宇。

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辦案人員布線查知，四十二歲李父為南崁幫大哥，曾在桃園市大溪區員林路開設修車廠，後來在一處檳榔攤設堂口，偕同因毒品案遭通緝的廿五歲兒子，賣毒給下游小盤。

昨天下午一時許，警方前往其堂口查緝，父子檔聽到破門聲，從三樓跳到隔壁二樓鐵皮屋，再跳到一樓的草叢藏匿，仍被警方發現，上前制伏李父，其兒子則趁機又攀爬到鄰幢鐵皮屋頂，欲繼續逃竄，警方制止無效，對空鳴一槍後，將他逮捕到案。

警方起獲大麻、安非他命、毒品咖啡包、第三級毒品原料卡西酮等贓證物，之後又在李父的另一處住所房間內，搜出仿金牛座改造手槍一支、改造子彈八顆及一顆啞彈。

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