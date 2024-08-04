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輕航機倒栽蔥撞進檳榔園 2傷

屏東縣高樹鄉一架輕航機，起飛不到五分鐘就因機械故障迫降在檳榔園，所幸教練與女乘客都僅輕傷。（里港警分局提供）

屏東縣高樹鄉一架輕航機，起飛不到五分鐘就因機械故障迫降在檳榔園，所幸教練與女乘客都僅輕傷。（里港警分局提供）

2024/08/04 05:30

教練與女乘客幸無大礙

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣一架輕航機昨天下午由高樹鄉皆豪輕航機飛行場起飛，不到五分鐘就因機械故障，於高樹鄉尚和路十二號附近迫降，飛機倒栽蔥撞進一處檳榔園，機身斷裂，所幸機上駕駛、廿五歲女乘客都僅受輕傷，送醫救治後無大礙。警方初步調查，這趟飛行的場地、證照、駕駛人資格都合法，確切出事原因，將進一步調查釐清。

合格場地 追出事原因

屏東縣消防局表示，昨天下午二時二十分許接獲報案，一架輕航機迫降於高樹鄉農地，立即出動七車十六人，由第一大隊長陳昆武帶隊前往搶救。消防人車抵達現場時，發現是輕航機迫降，機上六十一歲孫姓教練意識清醒、身體擦傷；二十五歲徐姓女乘客同樣意識清醒、身體有擦傷，救護車將二名傷者送大新醫院治療。

里港警分局指出，屏東二年前也曾發生輕航機墜毀事件，一名輕航機教練搭載兒子飛行，在里港河堤墜機死亡。這次意外是由資深孫姓教練負責飛行，預定讓徐姓女乘客體驗二十分鐘的飛行行程，所幸故障後及時迫降在農地，二人只受輕傷。

據了解，該輕航機時速約為一百三十公里，在一千公尺高度以下飛行，可從高空眺望屏北地區的山巒、溪谷與田園景致，透過天空不同視角欣賞台灣山川美景，因此吸引不少旅客體驗。

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