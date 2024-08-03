練空中瑜珈勒頸 大喊Siri報案 救了自己

石姓女子練習空中瑜珈，差點勒死自己。（民眾提供）

2024/08/03 05:30

〔記者王捷／台南報導〕獨自運動鍛練一定要格外注意安全，台南市石姓熟女獨自在家練習空中瑜珈，不料竟被失控的瑜珈帶纏繞到頸部，差點勒死懸掛在半空中的自己。她用僅存的一口氣對著蘋果手機語音秘書「Siri」大喊「幫我報案」，撥通一一○後，警方接通後，她已氣若游絲，警方聽到聲音不對勁，立刻偕同消防救護人員趕抵破門救人，剪斷瑜珈帶，把石女從「空中」救下來，結束一場驚魂。

人妻獨自運動 警、消破門救命

這件意外發生在前（一）日中午，石女當時正在家中進行瑜珈訓練，使用瑜珈帶進行吊掛動作，但不知何故，她的頸部突然被瑜珈帶纏繞，導致她身體懸空，無法施力自救，瑜珈帶隨著時間而更加緊縮，呼吸越來越困難。

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千鈞一髮之際，石女急中生智，想到正在充電的蘋果手機，立刻呼喊「嘿Siri，幫我報案」，一一○值勤員警接通後一聽發覺微弱喘氣聲，情況不對勁，立即通知消防隊一同趕往救援。

警、消抵達現場後，毫不猶豫地破門衝入救援，並在最短的時間內剪斷瑜珈帶，讓石女得以恢復正常呼吸。

救護員初步檢查石女並無生命危險，但因受到驚嚇，仍由其丈夫陪同前往醫院接受檢查和治療，夫婦對於員警的迅速的判斷反應和專業處理，表示由衷感謝。

南市第二警分局強調，進行具有風險的運動或動作時，務必小心謹慎，特別是瑜珈等需要使用輔助工具的運動，應盡量有他人陪同或在專業人員指導下進行，發生意外時才能迅速應對，避免憾事發生。

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