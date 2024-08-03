金秀賢當頭貼 騙20多少女獻身

苗栗檢警在蔡姓園藝工的手機內發現100多部疑似偷拍性愛影像，至少有逾20名少女受害，全案依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌擴大偵辦中。（資料照）

2024/08/03 05:30

園藝工盜韓星照玩網交 還偷拍一百多部性愛影像

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣蔡姓男園藝工人，冒用韓國男星金秀賢的照片為網路交友軟體帳號的頭像，在交友平台誘騙剛滿十八歲的妙齡女子開房間關燈上床，少女事後才發現蔡男根本不像金秀賢英俊，報警處理。蔡男被逮後，檢警發現他的手機內有一百多部疑似與未成年女子偷拍的性愛影像，至少有逾廿名少女受害，聲押蔡男獲准，全案依兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌擴大偵辦中。

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警方於今年四月接獲被害女子報案表示，她透過交友軟體結識以她心儀的韓星金秀賢照片為帳號頭像的蔡男，對方甜言蜜語相邀見面，她遂答應對方前往一家民宿碰面。

摸黑嘿咻 完事才知上當

她指控，她依照蔡男的指示，先去開房間且洗好澡，在床上等他，關燈用棉被蓋住全身。雙方摸黑發生性行為後，她才發現蔡男根本沒有金秀賢那樣英俊，厲聲斥罵蔡男，蔡男隨即奪門逃離現場。 警方受理後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，今年五月循線將蔡男緝捕到案，發現他是苗栗縣某觀光工廠的園藝工人，查扣他的兩支手機，其手機中竟有高達一百多部疑似偷拍的少女性愛影像。

拗合意上床 園藝工收押

經檢警循線追查，發現至少逾廿名少女受害，且被害人遍布多個縣市，蔡男分別透過「探探」、「OMI」和「BEETALK」等約會交友軟體搭訕結識被害人；被害人指稱，蔡男在視訊聊天時，總是半遮面製造神秘感。蔡男辯稱沒有恐嚇被害人，都是合意上床、自拍裸露影像。

苗檢五月複訊後，向苗栗地院聲請羈押蔡男獲准，全案依兒少性剝削、妨害秘密及恐嚇等罪嫌，擴大偵辦中。

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