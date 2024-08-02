黑道曾耀鋒化名活躍商界 im.B贓款71億下落不明

im.B吸金案主嫌曾耀鋒（中）判刑十六年六月。 （資料照）

2024/08/02 05:30

曾男與女友 71億沒收

〔記者張文川／台北報導〕「im.B不動產借貸媒合平台」違法吸金詐騙八十三億餘元，台北地院昨除將主謀台灣金隆科技公司實際負責人曾耀鋒判刑十六年六月、其女友兼副總經理張淑芬判十二年二月、金隆公司罰金一億元外，還因尚有七十億餘元鉅額贓款去向不明，一併宣告曾耀鋒、張淑芬應共同沒收七十一億二五三五萬餘元，檢方也持續查辦追贓。

檢方持續查辦追贓

台北地檢署起訴時認定犯罪所得共九十億九一六萬元，北院審理計算後認定為八十三億四四三九萬餘元，除了曾男與張女，也宣告沒收或追徵總監黃繼億二二○八萬餘元、行銷總監詹皇楷二六九六萬元、營業處長陳振中五○五○萬元、業務主管許秋霞二八一○萬元、大帳房（行政協理）顏妙真一二六萬元，其餘共犯及相關公司也多各有應沒收金額。

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檢警調查，曾耀鋒有四海幫背景，二○一六年因槍砲罪被判刑二年六月定讞後逃亡被通緝，自知遲早入獄，同年成立的台灣金隆科技公司才由父親曾明祥掛名董事長，自己化名為「曾國緯」以總經理自居，女友張淑芬擔任副總經理，行騙吸金七年期間竟未被查獲。

本案所查扣的不法所得，現金總計四○六萬餘元、銀行存款卅三萬多元、市值三二八萬多元的股票、土地六十二筆及其上建物十六筆，公告現值總計約五億六四二八萬多元，加上於偵查中變價拍賣的一百多箱噶瑪蘭原酒威士忌、紅酒、藝術品、LV特製置物箱、愛馬仕等五十二只名牌包，共拍出一九一六萬餘元，追回近六億元，其餘贓款皆流向不明，法院將予追徵，多名被害人也已提出附帶民事求償，將移由北院民事庭審理，至於曾耀鋒、張淑芬兩人目前則仍在押中。

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