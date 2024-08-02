JPEX吸金163 億 台合夥人起訴

JPEX台灣首席合夥人張東穎起訴，平台代言藝人陳零九獲不起訴。（資料照）

2024/08/02 05:30

平台代言藝人陳零九獲不起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕JPEX台灣首席合夥人張東穎等人，被查出佯稱虛擬貨幣投資年化報酬三至六十％不等，並保證償還本金，非法吸金一一八四萬餘元，直到被害人無法出金提告，擔任平台代言人的藝人陳零九也挨告。台北地檢署依違反銀行法、加重詐欺取財等罪起訴張男等三人，陳零九等九人因罪嫌不足獲不起訴。

JPEX是香港知名虛幣交易所

JPEX平台是香港知名加密貨幣交易所，但被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難及轉移資產爭議。檢方查出，其在全球非法吸金一六三億餘元，並將觸角伸進我國，張東穎等三人，自二○二二年十一月起，夥同香港籍JPEX平台市場總監Jerry等人，將JPEX引進來台。

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起訴3人 張東穎是首席合夥人

檢方起訴指出，張東穎是JPEX台灣首席合夥人，並擔任講師推廣、招攬投資人入金；施瑀則是JPEX在台成立區塊幫公司的業務開發總監；牛耿晟為區塊幫公司登記負責人。

張東穎、施瑀為增加曝光度、吸引投資人目光，先是透過網紅在社群媒體分享投資區塊鏈經驗，並於二○二二年十一月間，找來藝人陳零九擔任平台代言人；去年三月廿五日，透過施瑀的友人、富庫曼公司負責人劉建甫，和國王娛樂公司簽約，贊助新北國王職業籃球隊，更在台北小巨蛋舉辦拳擊賽事「二○二三 The Cage拳上終於之戰」。

去年七月起，張東穎等人在大安區承租的亞洲區塊鏈大樓舉辦公開說明會，向投資人佯稱，JPEX可進行虛擬貨幣買賣賺價差，獲利將利潤分配投資人，並介紹平台網站投資方案，投資期間一天至一年不等，可獲年化報酬三至六十％不等，還宣稱保證償還本金，非法吸金一一八四萬餘元。

至於擔任平台代言人的陳零九也挨告，他喊冤僅授權個人圖像給JPEX，自己也有投資虧損七百萬元，另有四十五萬餘顆USDT幣（約台幣一千四百萬元）卡在JPEX平台錢包未取出，否認詐騙投資人，檢方調查後採信陳零九說詞屬實，依罪嫌不足將其等九人不起訴。

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