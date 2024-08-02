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打死女友判10年10月 30萬放人 陳修將跑了

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，判刑定讞潛逃被通緝。 （資料照）

「76行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將，判刑定讞潛逃被通緝。 （資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕「七六行者遺體修復團隊」前總召集人陳修將施暴虐死胡姓女友，今年四月間由最高法院依傷害致死罪判處有期徒刑十年十月定讞。但在五月底執行時，陳修將未到案，檢方拘提未成，於七月廿九日裁定沒收三十萬元交保金。並將對其發佈通緝。

陳修將曾因案入獄，出獄之後改過自新並成立「七六行者」團隊，曾在高雄氣爆、澎湖空難及太魯閣出軌案等重大意外案件中，號召遺體修復師協助修復往生者遺體，善心義舉讓他成為媒體寵兒，不料在二○二一年十月間竟打死女友，被依傷害致死罪判處有期徒刑十年十月定讞。

裁定文內容指出，陳修將因犯傷害致死案件，經彰化地院指定保證金三十萬元，事後他逃匿，依刑事訴訟法相關規定，聲請沒入具保人繳納保證金。

彰化檢方︰最快今發佈通緝

彰化地檢署表示，陳修將案經三審定讞，檢方於五月三十一日依法通知到案執行，陳修將未到，檢方再於六月四日發出拘票，警方拘提未獲，因此在七月廿九日裁定沒收三十萬元交保金，最快將於八月二日發佈通緝。

帶女友上摩鐵 醋勁大發施暴致死

二○二一年十月五日案發時，陳男為了躲債帶著胡姓女友入住彰化縣一家汽車旅館，他懷疑胡女與他人有染而醋勁大發，徒手抓胡女的頭髮施暴，又抓她的頭撞擊重物，胡女被打到腦出血、全身瘀青，甚至口吐咖啡色液體身亡。陳修將被捕後，矢口否認犯行，彰化地檢署依殺人罪嫌提起公訴，並求處重刑。

彰化地院審理認為，被害人死因是遭人施力碰撞造成廣泛性硬腦膜下出血，致創傷性休克死亡，陳修將與被害人二次發生爭執後造成對方受傷，第三次爭執原因相同，雖導致事故，但難認為他有殺人的故意而毆打被害人，合議庭認為陳男毆打胡女時，只是出於傷害犯意，但因出手過重而導致胡女死亡，改依傷害致死罪判刑。

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