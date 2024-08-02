自由日日shoot》出事未聯絡 同梯家長「看新聞才知那麼嚴重」

黃姓女學生的父親質疑救生人員和設備都不足，業者便宜行事。（記者廖雪茹攝）

2024/08/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由中華民國領導智能教育發展協會所主辦的「二○二四領導智能歡樂夏令營」，七月卅一日發生一名女高中生溯溪溺斃的憾事，同梯學員的家長批評業者活動辦得太草率，危機應變能力不足，害目擊意外的孩子，現在「看到溪流就覺得害怕、恐懼」！

對此這起意外及家長的質疑，中華民國領導智能教育發展協會和武林帖業者，電話未接，現場也不受訪。

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家長：相信主辦單位才沒驗照

對於有溯溪活動疑有教練的證照逾期未更新，甚至無溯溪證照，有家長受訪表示，一開始相信主辦單位，沒有要求出示證照，所以沒有看過。市面上很多類似的夏令營活動，主辦單位稱他們很有經驗，加上其官網也放了很多相關活動的照片，所以放心的把孩子交給他們。

家長說，和其他的夏令營相較，他認為主辦單位的危機應變處理能力不是很好。因為事發當下，完全沒與學員家長聯絡，都是小朋友自己打電話跟家人說，連接送也是孩子自己聯絡。因此事發後，他曾打給主辦單位，對方只回應老闆娘會打給妳，但他並未等到這通電話。

半小時後他再致電，甫知原來業者尚未討論好要把學員送到哪裡等家長，業者也沒告知所有家長到底發生什麼事，都是孩子傳達，他們事後看新聞報導才知道事情竟然那麼嚴重。

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