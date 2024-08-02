自由日日shoot》奪命溯溪非當天行程 水急又混濁 誰決定下水?

女高中生溯溪溺水身亡（小圖，新竹縣消防局提供），新竹縣警察局橫山分局昨早請業者實地測試水深，事發處測得水深約1.5至2公尺（大圖，記者廖雪茹攝）。

2024/08/02 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新北市十五歲黃姓女學生，到新竹縣尖石鄉參加夏令營溯溪時溺斃；該營隊活動要價一萬二千元，主辦單位除了未依規定備查和保險，兩名帶團「教練」僅一人有救生員證照，沒有溯溪證，甚至當天更改行程為溯溪。黃姓女學生的父親忍住悲痛受訪表示，當時溪水湍急又混濁，業者卻仍照辦溯溪，兩名教練帶十五名學員下水，水深二百五十公分，質疑人員配置和救生設備明顯不足，業者便宜行事，黃父並質疑業者在案發當下未全力積極搶救他的女兒。

水濁怎麼找人 教練竟稱用摸的

黃父表示，從前夜迄今，業者的態度和處理方式，讓他覺得避重就輕。意外發生時，溪水混濁又湍急，教練說意外地點水深超過二米五，他質疑，當時是誰判定要從事溯溪活動？且溯溪並非當天行程，但業者並無正面回答。他希望業者給一個交代。

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據了解，主辦單位應依參與者人數，配置溯溪嚮導或安全人員；其參與者五人以下者，配置一人，十人以下者，配置二人，十五人以下者，配置三人，以下類推。但應至少一人為溯溪嚮導。

15名學員下水 只配兩名教練

且依業者網站的原來行程，七月卅一日原訂漆彈活動，卻被臨時變更為溯溪。

蛙鏡、救生圈、竽子…都沒有

黃父並質疑，主辦業者人員配置不足，救生設備也不足。水這麼濁能見度差，他曾問教練怎麼找人？教練回應他用摸的；欲搶救溺水者，卻連蛙鏡、竿子、救生圈、配置繩索等都沒有？業者辦理類似活動多年，難道都沒預備好意外發生時的緊急應變和搶救設備？種種情況都讓他感覺業者是便宜行事。

黃父並說，意外發生後約莫十幾分鐘，三名同行學員自宿舍走出，指看到他的女兒一個人躺在地上，旁邊沒有人，也沒有人對她做急救的動作，包括到場警、消人員也是這麼說。以常理判斷，對於溺水者，是不是應該持續急救到救護車抵達為止？

也因此他心中升起許多疑問。教練對他說，事發第一時間就下水尋找，但找了兩分多鐘，由於水流湍急，教練體力不足上岸跑去求援，女兒被救起之前，前後就拖了約八分鐘。

父控女兒躺地上 沒人幫急救

黃父說，警、消私下透露，到場時，女兒的身體還是軟的，還沒有發硬，呈現紫色狀態，如果當時持續急救，是有機會救回的。

黃父提到，女兒想利用升高中的暑假充實自己，因女兒偏好戶外活動，就從臉書看到這個活動並單獨報名參加，竟然一去不返。

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