im.B假債權真吸金 上萬人受害 詐83億 首腦曾耀鋒判16年半

「im.B」不動產借貸媒合平台詐騙83億餘元，上萬人受害，集團首腦台灣金隆科技公司實際負責人曾耀鋒，判刑16年6月。（資料照）

2024/08/02 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理「im.B」不動產借貸媒合平台以「假債權、真吸金」、「前金補後金」手法，吸金詐騙八十三億三三四九萬餘元，上萬人受害，全案起訴卅人，昨依違反銀行法、洗錢等罪，將集團首腦台灣金隆科技公司實際負責人曾耀鋒，判處十六年六月有期徒刑，併科罰金二五○萬元，金隆公司罰金一億元。

起訴30人 曾的女友判12年2月

曾耀鋒的女友、副總經理張淑芬判刑十二年二月，併科罰金一五○萬元，曾耀鋒的父親曾明祥依幫助犯判刑二年，其餘廿七名共犯各處一年至七年徒刑，其中因協助曾耀鋒過戶房產及藏放名酒而被列為洗錢罪被告的行政院前顧問陳振坤等七人獲緩刑。

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判決書指出，曾耀鋒二○一六年成立金隆公司，由曾明祥掛名董事長，自己化名「曾國緯」自稱總經理，實際負責運作im.B平台，從事二胎房貸、票貼債權借貸，標榜免除銀行介入，直接從其平台媒合借貸，並推出不動產債權等借貸方案。

曾男未交代贓款流向 法官重判

集團向投資人宣稱月領利息，年利率六至十三％期滿歸還本金，曾耀鋒卻私下假造電郵帳戶大舉買賣債權，製造交易活絡假象，還盜用資深媒體人盛竹如（不起訴）照片宣傳，吸引上萬人投資，直至去年四月無預警停付利息，投資人追問才驚覺受騙，北檢去年八月起訴。

審理時曾耀鋒起初只認詐欺罪，後才全盤認罪，但對贓款剩餘多少及流向始終未合理交代，未見彌補誠意，其犯行導致眾多投資人畢生積蓄化為灰燼或負債累累，嚴重妨礙金融交易及經濟秩序，不少被害人家中經濟遭拖垮，因此重判。

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