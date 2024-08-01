南投議員吳瑞芳詐領512萬 更一審免關

2024/08/01 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕南投無黨籍縣議員吳瑞芳擔任縣議員時，利用助理詐領五一二萬助理費，一審依貪污罪判刑四年六月，二審時改判三年十月，最高法院今年初發回後，更一審昨宣判，改判二年徒刑、緩刑五年，合議庭並指出，此案與高虹安、顏寬恒詐領助理費不同點，是吳在一審就認罪且繳回犯罪所得，加上已中風需人廿四小時照顧，適用二次減刑條件，刑度才會較輕。

繳回犯罪所得 改判2年徒刑、緩刑5年

判決指出，無黨籍南投縣議員吳瑞芳，二○一○年至二○二二年間擔任第十七到十九屆縣議員任內，未實際聘用林姓與羅姓助理，但令其提供資料和帳戶，以兩人名義詐領助理費，另雖有僱用劉姓助理，卻以少報多，全部詐領金額五一二萬餘元，因一審時認罪且繳回犯罪所得，並考量擔任議員期間，對地方運作貢獻極多，減刑後判四年六月徒刑，褫奪公權五年。

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法官指吳已認罪 與高虹安、顏寬恒不同

上訴二審後，刑度略減改判三年十月，褫奪公權四年，上訴最高法院後，認為前審未審酌吳是否有在偵查中自白，今年初發回台中高分院更一審，經調閱當時偵查中的錄音勘驗後，確認吳在偵查中，已承認有「領出」三名助理的助理費，符合減刑規定，加上吳在一審時已繳回犯罪所得、問政對地方有貢獻，也符合刑法「情堪憫恕」的規定，減刑二次後，昨宣判改判刑二年、緩刑五年、褫奪公權三年、公益捐一五○萬元。

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