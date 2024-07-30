自由日日Shoot》利用海運貨櫃 合法掩護非法 破獲跨國走私毒品 黑市價21億

法務部昨宣布破獲跨國走私毒品案！起獲走私第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命共525公斤，黑市價格約21億台幣。（記者歐素美攝）

2024/07/30 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕法務部昨宣布破獲跨國走私毒品案！起獲走私第二級毒品甲基安非他命及第三級毒品愷他命共五二五公斤，黑市價格約廿一億台幣，並逮捕兩名泰國首腦及台灣蕭姓男子，為近期利用海運貨櫃走私遭查獲數量最大的毒品案件。

調查局指出，今年三月十三日，財政部關務署台中關執行貨物查驗時，Ｘ光檢查機發現自寮國申報進口的木質家具影像異常，底層竟藏放茶葉包裝的毒品，遂通報法務部調查局航業調查處報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮，與保三總隊及清水分局等成立專案小組追查。

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起出毒品五二五公斤 逮捕三名泰、台嫌犯

專案小組透過進口報單，發現該批家具從寮國到泰國再轉進台灣，追查帳號金流，發現泰籍KW、PS二人涉案，二人並已入住台中市某飯店，準備三月十九日退房返泰製造斷點，因此，在兩人於三月十九日前往台中港領貨時，將二人逮捕，在進口家具內共起出二級毒品甲基安非他命三○二包，計三一七公斤；三級毒品愷他命一九八包，計二○八公斤，合計共五二五公斤。

專案小組再透過二人手機對話，追查到合作的蕭男（卅二歲），俟蕭男於三月廿一日從桃園機場入境時，將蕭男逮捕。

專案小組指出，該跨國走私毒品集團由外籍人士主導，在台尋找合作對象，以合法掩護非法。去年底由蕭男假借國內某公司名義承租倉庫及協助報關，企圖以進口家具的國際貿易方式，走私毒品闖關，經檢調等專案小組偵破，成功阻絕毒品流向國內。

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