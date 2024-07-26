警新增防衛射擊戰術 類街頭實戰 增加值勤安全

新北市警察局將IDPA防衛射擊、CQB限制空間戰鬥等觀念，融入常訓增加安全性。（蘆洲警分局提供）

2024/07/26 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市警蘆洲分局員警王冠文參加二Ｏ二四國際防衛射擊比賽（IDPA），勇奪強化現役手槍組冠軍。警方表示，警方人員遭遇持有武器的歹徒時，執法過程往往就是生死一瞬間，近年來已新增「CQB訓練」模擬與嫌犯交戰，讓警方可以適應街頭高強度的挑戰，一方面落實如何保護自己的觀念，同時體驗類似街頭遭遇戰的實況，磨練戰技。

短時間判斷使用槍械

及迅速安全逮捕嫌犯

新北市警局說，IDPA防衛射擊、CQB限制空間戰鬥觀念，已列重點融入常訓，可藉此模擬各種危機，短時間判斷使用槍械或警棍等，並思考如何迅速、安全逮捕犯嫌，增加值勤安全性。

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王冠文表示，一般射擊訓練或比賽大多是定點射擊，訓練員警用槍的穩定性及專注度，而在目前台灣IDPA比賽所使用的是空氣軟槍，目前警方常年訓練所運用的五環靶、人形靶，雖是固定靶，對於面對實戰的訓練基礎具有一定程度的幫助。

至於國際防衛手槍協會（IDPA）源自於美國，原先是由軍、警期望可以精進射擊技術，有別於傳統定點射擊，雖然同樣都是射擊人形靶，但賽事主辦人或關主，會構想許多不同的「實際情境」，例如學校學生被挾持、超商店員被搶劫等，從不同情境的限制關卡裡面迅速做出反應或是接戰狹持人質的歹徒。

王冠文指出，通常這些情境會要求運用地形地物，如果是有牆壁或是開門的話，會要求射擊視野由外而內，這必須在短時間了解關卡情況，迅速做出反應射擊，就像是執法人員在與民眾溝通對話，或者是攔檢盤查的過程中，面對任何突發狀況，必須當機立斷做出反應防衛，充分展現IDPA這項運動的實用性以及防衛戰術性質。

王冠文說，這次比賽有十二道關卡，分為限制型關卡及一般關卡，每位選手都要下場射擊，限制型關卡可能會限定只能用單手或非慣用手射擊，而部分關卡開始前，會要求槍枝與彈夾分開放在桌上，每個關卡的安全官（safety officer)的哨聲響起後才能將槍彈結合射擊，過程中若失誤射擊到人質，秒數就會增加五秒，秒數越少排名則越高。

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