「新竹縣府整組壞掉」弊案連連 從縣長到最基層都涉案

新竹縣府連爆弊案，令民眾側目。（資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府繼竹北天坑弊案於本月十七日被起訴，昨再爆縣府工務處負責下水道工程業務的承辦人員，涉嫌收受業者賄賂案，短短幾天竹縣府連爆弊案，令民眾側目。民進黨新竹縣議員歐陽霆嘲諷，連最基層的約聘僱人員也涉對下水道工程上下其手，竹縣府可以說「早已是整組壞掉！」同黨議員蔡蕥鍹也質疑，工務處儘管人事更動，卻不斷爆出弊案，顯見沈疴陋習積弊已久。

縣議員歐陽霆表示，在大新竹首長雙雙涉案被起訴後，新竹縣政府再傳貪污弊案，其中獲法官裁定羈押禁見者，一人是廠商、一人是縣府工務處承辦人，正所謂上樑不正下樑歪，從縣長到最基層的公務人員都涉案，此從公務機關對建商的「謙卑」態度來看，絲毫不會讓人感覺意外。

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歐陽霆批評，翻開新竹縣的涉案名單，大到縣長楊文科、前工務處長江良淵，這次連基層人員也跟廠商拿錢，整個新竹縣政府可以說早已整組壞掉。

縣議員蔡蕥鍹表示，近來竹北各處陸續施作二期第八標下水道工程，尤以縣治三期AI智慧公園附近居多，下水道科為此開過多次地方說明會。此次涉案的下水道科林姓承辦人員平時工作認真，工程施作區域發生交管問題、下水道放流口發生塌陷現象，她要求林員協助，林都會很快處理，配合度高，沒想到竟捲入弊案。

職務受賄 嚴重損害公共利益

蔡蕥鍹說，這些因職務收受不當利益的貪污舞弊行為，不僅嚴重損害公共利益，也傷害民眾對於縣府的信任關係。天坑案後工務處長由江良淵改為陳盈州代理，現由戴志君接任，儘管人事更動卻不斷爆出弊案，顯見工務處的沈疴陋習，可說積弊已久。她表示，若收受廠商賄賂屬實，縣府政風處也難辭其咎。

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