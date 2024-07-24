縱火燒玉井佛堂奪7命 曾文彥更二審再逃死

2019年台南市玉井區真理佛堂前輩堂遭縱火釀成7死2傷慘劇。 （民眾提供）

2024/07/24 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕二○一九年南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火案釀七死二傷慘劇，放火凶手曾文彥遭檢方求處死刑，一審判死刑，二審與更一審都改判無期徒刑；昨天台南高分院更二審認為曾嫌犯行惡重本應判處死刑，唯因其自首有利司法機關易於查明事實真相，免於牽連無辜，符合自首規定，合議庭只好改判無期徒刑、褫奪公權終身。

曾文彥昨在監以視訊聽判，得知被判無期徒刑時僅回說「好」。

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台南高分院刑一庭庭長、發言人吳勇輝表示，更二審合議庭認定曾嫌犯案情節極為凶惡重大，有放火殺人的直接故意且是恩將仇報，對佛堂與屋內人員造成的危險與損害極為重大；多數倖存者與部分罹難者家屬不原諒凶嫌，原本是要判曾嫌死刑。但當時曾嫌縱火後也燒到自己雙腳，逃離時疼痛難耐，才在案發現場路旁主動向到場處理的員警坦認他是放火者，仍符合自首規定。

吳勇輝說，曾嫌的自首行為，雖然一審認為他是腳傷要就醫才坦認犯行、非出於真心悔悟自首，不給予減刑。但更二審審認曾嫌的自首仍使司法偵查機關易於查明犯罪事實真相，節省司法資源、避免株連無辜，與自首的立法目的相符，所以依刑法第六十二條自首規定給予減刑，改判無期徒刑。

更二審判決指出，曾嫌把十公升的汽油潑在前輩堂北棟一樓玄關與臨西邊走道附近後引燃，瞬間引發大火後逃離，造成屋內七名住戶死亡、二人受傷；另七人及時逃生。

合議庭痛批曾嫌僅因二○一七年住在前輩堂期間與一名住戶發生一次衝突、二○一九年被前輩堂負責人婉拒他再回去住，他懷恨在心、犯下此案報復，手段無可憫恕之處；其放火手法分明要屋內人員難以逃生，冷酷凶殘，是預謀的放火直接故意殺人，未念及佛堂與其他住民過去對他的寬容照顧，根本是恩將仇報。

鑑定並指曾嫌未來再犯殺人的可能性仍高、矯正改變的可能性甚微；加上多數倖存者與部分被害人家屬說不能原諒曾嫌，僅部分罹難者家屬不堅持判曾死刑。合議庭本無法下修量刑，僅因其為了就醫的自首，改判無期徒刑，還可上訴。

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