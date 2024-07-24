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廟產8億＋每年香油錢1億 利益龐大興訟不斷

宜蘭礁溪協天廟供奉關聖帝君香火鼎盛，除每年香油錢高達新台幣一億元，廟產至今也約有八億元，相當可觀。（資料照）

宜蘭礁溪協天廟供奉關聖帝君香火鼎盛，除每年香油錢高達新台幣一億元，廟產至今也約有八億元，相當可觀。（資料照）

2024/07/24 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪協天廟主委吳宏昱遭人持斧頭砍殺未遂，吳懷疑與廟務爭議有關。協天廟每年香油錢逾一億元，廟產至今也約有八億元價值，相當可觀；二○二○年主委改選鬧雙包，新舊兩派打官司，涉及的就是龐大利益掌控。新派主委吳宏昱雖取得法院合法認證，但舊派並不接受，新舊派系各推廟務、各收香油錢，開立收據也不同，雙方都有信眾擁護。

協天廟廟址座落在礁溪中山路商圈黃金地段，加上香客大樓，廟產初估有八億元，每年上億香油錢也是巨大收入，當權派可掌握人事、經費等運用。

協天廟主委四年前改選爆爭議，衍生主委「鬧雙包」問題，新舊派互轟對方不合法，舊派擁立簡蒼明，新派則以吳宏昱為首，當年甚至還發生黑衣人占領香客大樓、請鎖匠換鎖等事件。四年來爭議興訟不斷，外界看在眼中，無奈說「關聖帝君也管不了」。

吳宏昱說，縣府依規核發寺廟登記證給他，是縣府及法院認可的合法組織，一切依法行政，目前廟產、帳戶及印鑑、印文均歸團隊所有，不過這四年來，對方也收取香油錢並開收據，因此無法順利全面接管，為避免影響廟方與信徒權益，迫於無奈只能尋求法律途徑解決爭議。

據了解，舊派認為吳宏昱主委選舉有瑕疵，因此不予承認；簡蒼明說，他們信徒會員數目前還有五百多人，每月收取的香油錢，均依規存進銀行並報備縣府。但縣府備查核准均以吳宏昱為主，未受理舊派送件的任何文書，期間多次協調，希望雙方能持續溝通恢復廟務和諧。

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