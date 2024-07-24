疑廟務爭議 礁溪協天廟新主委 遭持斧砍傷

呂嫌持斧砍向吳宏昱（白衣），吳機警閃躲奪下斧頭。（民眾提供）

2024/07/24 05:30

4年前主委改選鬧雙胞 今改選前又出事

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪協天廟主委吳宏昱二十二日下午在農會停車場遭人持斧頭砍殺，吳與嫌犯搏鬥搶下斧頭，左膝蓋疑似遭斧柄重擊碎裂，手腳多處被刀刃劃傷，送醫幸無生命危險。警方逮捕二十七歲呂嫌，呂雖供稱是「行車糾紛」；但吳懷疑與廟務爭議有關，幕後另有主使者，警方訊後依殺人未遂與傷害罪送辦並擴大偵辦中。

協天廟香火鼎盛、主祀關聖帝君，二○二○年改選爆發雙胞爭議，新舊派各辦選舉各擁主委，雙方為「正名」還鬧上法院。訴訟多年後，最高法院今年三月裁定新派主委吳宏昱取得合法性，由於四年任期屆滿，下月十日改選主委。

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改選前夕，身兼礁溪鄉農會理事的吳宏昱，廿二日下午三點半到農會辦事，結束後至停車場取車，一開後車門就被駕車停在後方等侯的呂嫌偷襲，手持斧頭自側面砍去，吳宏昱機警閃躲，轉身奮力搶下斧頭，同時大喊「救命、快報警」，二名農會櫃員聽到聲音快速衝向停車場救人。

吳宏昱搶斧自救 凶嫌落網

搏鬥過程約卅秒，吳宏昱壓制呂嫌手腕，最後搶下斧頭幸未被砍成重傷，但左膝蓋疑似遭斧柄重擊，導致骨頭碎裂，手腳多數則被刀刃劃傷、全身多處瘀青，經送醫幸無生命危險。

吳宏昱心有餘悸，回想上週在住家附近，就發現疑有不明男子徘徊，開車時還被故意逼車，當時已向警方報案；未料隔不到一週無辜遭砍，這個月十二日，他到地檢署提告舊派偽造文書，加上近期主委將改選，懷疑與廟務爭議有關。

舊派主委簡蒼明駁斥「跟我們一點關係都沒有！」強調四年都這樣過了，應該是吳自己在外面的事，他也是聽說才知道這件（砍人）事。

有恐嚇取財、傷害前科的呂男，犯案後隨即開車逃逸；警方循線在廿二日晚上十點多於呂嫌壯圍家中將他拘提到案。呂訊後坦承犯行，供稱是四、五月間與吳發生行車糾紛才懷恨報復。但吳宏昱表示並無此事，也沒有和人結怨。

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