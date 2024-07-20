太陽聯盟大哥「乾峰」軍火庫被抄

北聯幫北武堂堂主黃琝翔（中），過去曾在台北地檢署外持刀砍人。 （資料照）

2024/07/20 05:30

查獲衝鋒槍等8槍 收押

〔記者邱俊福、陳彩玲、鄭景議／台北報導〕政府將打詐掃黑列為治安重點，台北檢警接連展開一波波的掃蕩行動！其中，台北地檢署日前指揮北市警信義分局，先後逮捕涉嫌擁槍自重的太陽聯盟大哥、精神領袖吳桐潭義子洪乾峰與其旗下幫眾，起獲霰彈槍、突擊步槍、衝鋒槍各一把及五把手槍，這八把長短槍中，多數是制式槍械，驚人的火力為近年罕見；洪男於本月十七日落網，被依槍砲罪嫌收押偵辦。

北聯幫堂主詐千萬 被逮

此外，北聯幫北武堂三十四歲堂主黃琝翔，過去曾帶人在台北地檢署外持刀砍人，日前他在臉書社群投放飆股廣告，進行假投資詐騙，有民眾遭詐一千餘萬元血本無歸；台北市警中正二分局也鎖定此一黑幫詐團，蒐證後亦於十七日將黃男等九人逮捕，依組織犯罪、詐欺、洗錢及毒品等罪嫌移送法辦。

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檢警調查，綽號「乾峰」的五十歲洪乾峰是吳桐潭的義子，也是太陽聯盟「尊陽會」在新北市蘆洲成立時的創始會長，幫內輩分相當高，他在基隆、大台北地區、台南、高屏等地區皆非常活躍，吳桐潭生前，洪幾乎都跟隨身旁。

吳桐潭往生後，日前在基隆市舉辦告別式，洪也有出席，不料沒隔幾日就被警方逮捕。

本案先是台北市警保安大隊追查案件時，在一輛轎車的後車箱起獲一長、一短槍械，逮捕黃姓駕駛，檢方聲押獲准後擴大偵辦，查出嫌犯有太陽聯盟背景，接著再至新北市蘆洲區一處鐵工廠的太陽聯盟據點，搜索起獲二長、四短槍械，逮捕周、劉二男，再往上追查後，鎖定到案人上面的大哥是洪乾峰，十七日前往台南逮捕洪男與其韓姓司機。

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