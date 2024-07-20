涉職權施壓圖利 北市議員陳重文求重刑

國民黨台北市議員陳重文（右）涉貪污起訴。（資料照）

2024/07/20 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署追查國民黨籍台北市議員陳重文所涉弊案，查出他利用職權施壓社會局，於施作監視器雲端系統時交給台灣智慧光網公司辦理，台智光再發包給陳和友人康立錡合開的立錡雲端公司，獲取三百二十一萬餘元不法利益；台北地檢署昨依貪污治罪條例圖利等罪，起訴陳重文、康立錡等七人，痛批陳男竟用「大水庫理論」搪塞、飾詞狡辯，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。陳移審後續押。

監視器採購 發包給自家公司

北檢起訴指出，北市府與台智光二○一一年簽訂台北市光纖BOT案的契約，約定由台智光負責建置光纖網路，享廿五年經營權。陳重文藉機於去年四月至六月間，利用議員職權索資、質詢或施壓，要求社會局的公托中心監視器系統雲端建置案交由台智光辦理；台智光隨即安排立錡雲端公司採購監視器及相關硬體設備，立錡再發包給康立錡獨資的維礦公司履約。

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檢廉查出，陳重文除以此手法圖利自己，他還成立多間公司，涉驗資不實，並找妻子製作不實股東同意書，侵占五百三十萬餘元公款。北檢依圖利、驗資不實等罪起訴陳男、康男，依偽造文書等罪起訴陳妻白惠萍。

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