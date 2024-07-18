林士傑命案 警再逮第1輛作案車買主

林士傑命案檢警專案小組17日下午逮獲涉買槍手第一輛作案本田轎車（第一輛車）的男嫌犯。（資料照）

2024/07/18 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案，警方專案小組持續追查槍手所使用兩輛權利轎車與一輛機車的交易流向。近日針對這些車輛的買賣對象查出一名涉買槍手第一輛作案權利車的L姓男關係人，十七日下午在南部地區找到L男與其S姓老闆兩名證人，警方漏夜搜索兩名證人據點，同時帶兩人回台南警局訊問。

據警方專案小組調查，L男涉向上游車主購買槍手使用的第一輛本田權利轎車，有證人指證與車輛買賣金流等相關佐證。L男買下本田權利車後持有約一年時間，後來其S姓老闆有客戶想買車，L男就把本田權利車交給S男在一年前轉賣出去。兩名證人持有這輛作案轎車都是過去一年前的事。專案小組搜索後將兩證人帶回台南警局訊問，追查他們與槍手有無連結關係。

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警方調查，七月八日案發當天清晨，涉嫌槍殺林士傑的槍手在行凶後逃離、駕駛第一輛本田權利轎車逃往距案發地二點多公里的南區新建路五十三巷停車場對車子與兩把作案手槍、行凶時穿著衣物縱火滅證，接著駕駛第二輛三菱權利轎車南下往高雄大樹區棄置、同樣在車內潑灑鹽酸滅證，之後又騎第三輛的機車到屏東地區棄置，槍手再步行逃逸，處處設下追查斷點。

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