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千顆泰達幣跑路費花光 潛逃露宿街頭／集團斷金援 管理員回國投案

胡男（圖左）本月四日入境返台投案。（民眾提供）

胡男（圖左）本月四日入境返台投案。（民眾提供）

2024/07/18 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，勾結詐團涉洗錢，檢警追金流時，卻遭胡姓系統管理員在境外遠端關閉「Alfred Wallet（阿福錢包）」，胡男潛逃國外長達九個多月，最終因集團斷金援才回國投案。

ACE王牌交易所與子公司富海公司共同開發經營阿福錢包系統，主嫌之一的許男早就有所盤算，為防止屆時遭檢警查獲向上溯源追不法金流，並查出幕後上層幹部及出資者，提供一千顆泰達幣「跑路費」給胡姓系統管理員，胡男於去年九月廿九日早一步搭機至香港躲避查緝。

胡到香港後換成美金三萬多元後開銷，原以為許男一方金援不斷，因而花錢大手大腳，未料許男因涉案斷金援，搞到胡男居無定所甚至為節省開銷，露宿街頭，接著胡男轉至日本東京華人區域，打工（代購）賺取生活費持續逃亡，期間因想念家人，妻子還曾帶同兩名小女兒前往日本會面。

胡潛逃國外期間，因深怕詐團成員持續追討「阿福錢包」內資產，因而將該系統APP遠端關閉，檢警在今年四月間查緝王牌交易所時，曾到胡男家中搜索。

胡嫌因遭通緝、註銷護照加上想念妻小，而且金援已斷，無法忍受種種壓力下，才透過律師聯絡警方返台投案。

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