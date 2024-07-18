ACE王牌交易所洗錢案 追330億金流去向／阿福錢包 關鍵管理人到案收押

警方到機場將「阿福錢包」關鍵管理人胡男拘捕到案。 （民眾提供）

2024/07/18 05:30

檢已起訴潘姓創辦人等7人

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」勾串詐團洗錢案，檢方已起訴潘姓創辦人等七人，但檢警追查三百三十億洗錢金流，關鍵的交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」胡姓系統管理員，卻早一步潛逃出境並遠端關閉，經檢警三步驟追緝，近期已主動返台投案，檢方聲押獲准。

胡男潛逃 遠端關閉阿福錢包

檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）潘姓創辦人（三十九歲），利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易卻與假投資詐團合作，先由詐團在社群軟體鼓吹投資虛擬幣，再利用民眾對實體門市較信任特性，指定被害人至富海公司旗下「阿福錢包」 經銷商實體店面。

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接著由門市人員協助民眾購買泰達幣，再透過「A+Card」虛擬貨幣儲值卡儲存進「阿福錢包」內，以此協助不法集團洗錢及詐騙。

全案經台中地檢署檢察官張富鈞四月八日偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及相關公司登記負責人、系統工程師等七人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑，也向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。

但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初另涉及其他詐騙案後，三十七歲胡姓錢包系統管理員已早一步潛逃出境，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法動用影響權益，蒙受損失。

經檢方「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝，胡男透過委任律師，與承辦該案的台中市警局刑警大隊打詐中心小隊長黃建齊聯絡，表達投案意願，經協調於本月四日在胡男入境時拘捕到案，隔天經檢察官複詢後聲押，法院裁定收押禁見。

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