幣商納管 洗錢可關10年罰1億

立法院院會昨三讀通過「打詐四法」中的「洗錢防制法修正案」，大幅提高洗錢刑責。（資料照）

2024/07/17 05:30

洗防法修正案三讀 未登記者不得提供虛擬資產、第三方支付服務 違者最重關2年

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「打詐四法」中的「洗錢防制法修正案」，大幅提高洗錢刑責，最重可關十年、罰一億元，並將幣商納入管制。修正案明定，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，違者最重可關二年、罰五百萬元。此外，國外幣商也要落地並完成洗錢防制登記，才能提供服務。

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國外幣商一樣要落地登記

針對洗錢之定義，修正案列出四種行為，包括隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源；妨礙或危害國家對於特定犯罪所得的調查、發現、保全、沒收或追徵；收受、持有或使用他人的特定犯罪所得；使用自己的特定犯罪所得與他人進行交易。

若違反上述規定洗錢，修正案也提高相對應刑責，處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。其洗錢的財物或財產上利益未達一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科五千萬元以下罰金。未遂犯罰之。

洗錢未遂犯也要罰

三讀條文明定，冒名、以假名等不實資訊向金融機構、提供虛擬資產服務或第三方支付服務的事業或人員申請開立帳戶、帳號；或以不正方法取得、使用他人金融帳戶、虛擬資產服務或第三方支付服務的帳號，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五千萬元以下罰金。

另，三讀條文增訂，提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，不得提供相關服務。境外設立提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員，非依公司法辦理公司或分公司設立登記，並完成洗錢防制、服務能量登記或登錄者，亦同。

罰則部份，修正案明定，若違規未完成洗錢防制、服務能量登記或登錄而提供虛擬資產服務、第三方支付服務，或其洗錢防制登記經撤銷或廢止、服務能量登錄經廢止或失效，而仍提供虛擬資產服務、第三方支付服務者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科五百萬元以下罰金。

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