神鬼工程師 偷完廣達換偷台達電

台達電林姓工程師去年涉嫌9度闖入老東家廣達電腦偷竊晶片被訴後，又被查出去年9月、10月間當內賊從台達電倉庫偷走近萬顆晶片，今再度被桃園地檢署起訴。（資料照）

2024/07/17 05:30

30歲林俊銘 為債走險路

〔記者余瑞仁／桃園報導〕廣達電腦公司離職工程師林俊銘去年二月起九度冒名其他員工身分，取得臨時通行證闖入廣達桃園市龜山廠區竊得價值近千萬元的八十三個CPU及八三三個記憶體晶片後變賣，去年十一月被桃園地檢署起訴；然而林男被查出犯案不只這樁，另被查出去年九、十月間任職台達電平鎮廠又扮內鬼，涉嫌侵入倉庫偷走九九八○顆晶片變賣，昨再被桃檢依竊盜罪嫌起訴。

檢警調查，卅歲的電腦工程師林俊銘前年底從廣達電腦公司離職後，去年轉往台達電子工業公司平鎮廠擔任工程師，卻因債台高築，涉嫌侵入老東家廣達電腦桃園市龜山廠偷竊晶片，將贓物藏放胯下、鞋套躲過警衛金屬探測器檢查，以神鬼手法得手價值高昂晶片後上網變賣，去年十一月間被桃園地檢署起訴。

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晶片藏背包 得手3次

然而林男犯案不只對老東家下手，另被查出去年九月五日、廿一日及十一月十七日，利用值夜班、公司倉管人員之際，扮內賊侵入倉庫開啟放置「IC半導體晶片｣的防潮櫃，分別竊取九百顆至四千顆不等的五種型號、總計九九八○顆晶片，得手後藏放在個人背包後下班時再攜出，轉賣給不知情的徐姓男子，後因台達電清查倉庫發現晶片短少，經內部調查後發現是林男所為，報警究辦。

檢察官偵辦時，林男坦承偷竊，並將得手晶片以五十九萬三千元出售，但對台達電公司提出晶片失竊明細達二萬一○六○顆，直說沒偷這麼多；由於台達電公司內監視器只拍到林男進出倉庫畫面，檢方認為林被控竊取其餘的萬餘晶片部分，並無客觀事證可證明是林所為，昨偵結將林男再依三次竊盜罪嫌提起公訴。

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