公務生涯最後一天還在辦案／廖宗山︰林士傑命案是偶發 台南非慶記之都

台南市警察局長廖宗山，公務生涯最後一天仍堅守崗位指揮辦案。（記者王俊忠攝）

2024/07/16 05:30

〔記者王俊忠、王涵平／台南報導〕台南市警察局長廖宗山將於七月十六日屆齡六十五歲退休，十五日是他公務生涯最後一天，仍堅守崗位指揮偵辦南市區漁會理事長林士傑遭槍殺命案。昨天上午，他到南市警六分局偵查隊並向員警道別，離情依依，並強調林士傑槍擊案是偶發案件，台南仍是安全、宜居城市。

南市警局昨日舉辦歡送茶會，廖宗山夫人、孫子也出席，女兒透過錄影送上祝福，溫馨感人，廖宗山表示，「即使我退休，案件還是會破，台南市的治安、交通還是會很好，如果沒有○七○八槍擊案，台南一定是尚讚的幸福城市，歡迎大家移居台南。」

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案情沒膠著 期待深夜能破案

廖宗山表示，去年初接任南市警局長，一年多來治安、交通工作相當平穩，可惜在他退休前發生林士傑遭槍殺命案，台南市警局與刑事局南部打擊犯罪中心員警仍在積極偵辦此案，林士傑命案案情並沒有膠著，如果十五日深夜十二點之前能偵破此案，也會出來面對。對於下任市警局長林國清，相信會做得比他好。

廖宗山說，台灣不是共產國家而是民主國家，民主國家連美國也發生總統參選人川普遭槍擊事件，民主國家比較容易發生這種案子（槍擊案）；台南發生偶發的槍擊案，整體來說治安仍是單純、純樸的地方，並非「慶記之都」，退休後相信台南的員警會繼續為維護台南治安來打拚。

從警生涯 起點與終點都在台南

廖宗山感性地說，從一九八五年在台南擔任巡官、二○○二年任台南市刑警隊長與刑大大隊長，二○二三年一月再回到台南擔任市警局長，從警生涯的起點與終點都在台南，這很難得，一家人並在台南定居，深感老天爺很眷顧他，退休後第一件事要陪妻子出國去走一走。

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