基隆八堵警值班遭撞亡非殉職？ 警政署︰未定案

2024/07/16 05:30

〔記者吳昇儒、姚岳宏、俞肇福／綜合報導〕今年二月廿九日晚間，基隆市警局八堵分駐所蘇姓員警在值班台值勤時，遭簡姓男子開著偷來的貨車衝入分駐所撞擊身亡，傳出銓敘部認為蘇員非值勤時遇襲身亡，應屬「因公死亡」而非殉職，引發基層員警熱議。基隆市警察局昨天表示，警政署「審查小組」會議決議，請警局補充資料後擇日再審，尚未審定。

基隆市長謝國樑昨透過新聞稿表示，蘇員應屬「因公殉職」，期待警政署最終審議結果，能夠符合民眾與基層員警的期待；若無法爭取最優撫卹條件，不排除透過募款協助蘇家。

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基隆市警局表示，銓敘部依公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法審定，蘇員為執行任務發生意外危險以致死亡，是否符合警察人員人事條例「執行勤務中殉職者」要件，仍須待警政署「審查小組」成員召開會議審議，尚未定案。

警政署昨也澄清表示，外傳銓敘部判定蘇員是「因公死亡」而非殉職，但該案尚在審查階段，將彙整相關單位意見，儘速召開審議會議，全力協助蘇員遺族爭取最優撫卹。

此外，除了撫卹金，蘇員尚有團體險、各縣市警局奠儀、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全基金等，均陸續交給家屬；另還有汽車強制險及因公死亡公保給付及殮葬補助費，均已匯入家屬帳戶。

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