6警「擦擦筆」掩護長官遲到早退 7送辦

中市警局六分局副分局長何孟宗強調，涉案小隊長等7人都已調職且懲處。（警方提供）

2024/07/13 05:30

〔記者張瑞楨、林宜樟／綜合報導〕台中市警六分局交通分隊蔡姓小隊長，兩年多來涉嫌指示六名屬下交警，用「擦擦筆」幫他偽造出勤或退勤的簽名紀錄，台中市警局認為嚴重影響內部紀律，七人全部調職，並依偽造文書等罪移送法辦，至於是否有詐領加班費等貪瀆犯行，由台中地檢署偵查中。

六名基層員警本身並未「作弊」，只是為了掩護長官才涉案，但因觸法，仍須接受司法究辦，令人欷歔。至於涉案手法，中市警方舉例說明，員警張三應於上午八點出勤，但要處理私事，交代員警李四，八點先在簽到簿上用擦擦筆（或稱魔擦筆）簽上自己的名字李四，之後又有員警王五於八點十分出勤簽到，如果督察八點廿分來查勤，會發現李四與王五出勤上班，核對簽到簿，也會發現依時間順序，確實有李四與王五簽名出勤，等到張三於九點到隊出勤時，再把李四名字擦掉，用正常的簽字筆或原子筆簽上自己名字張三，這樣就能營造自己八點準時出勤的假象。

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警方表示，全案經人檢舉，調查發現蔡員確實違反勤務紀律，行政懲處部分，將他記過二次調內勤，六名下屬員警也被別記申誡處分，改調行政警察，同時追究相關分隊長督導不周責任。

嘉市警涉洩密、包庇賭博 收押禁見

此外，嘉義市警第一分局竹園派出所二十八歲羅姓警員，涉自二○二一年九月起包庇賭博網站，並與業者合夥經營賭場，還因此洩露職務上知悉的警方掃蕩賭博專案時間，以利業者規避查察；該分局報請嘉義地檢署偵辦，前天搜索、傳喚羅員及柳姓業者到案，檢方訊後認定柳姓業者涉犯刑法賭博、重利等罪，以三萬元交保；羅員涉犯刑法公務員洩密、包庇賭博、重利等罪，向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

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