警也受害 揪幕後施壓人 杜絕歪風

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，包括北門所、文華所都中槍。（記者洪美秀攝）

2024/07/13 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局廿一名員警疑涉交通違規抽單圖利罪遭查辦，這是新竹市警史上涉弊員警最多的個案，但接受關說「抽單」是長年陃習，以致全案是否可能如滾雪球般擴大發展，備受矚目，但也有民代認為，應找出幕後施壓人，才能杜絕歪風。

市議員楊玲宜表示，無論是執法人員或是為民服務的民代都應要遵循法制，這是對法律最基本的尊重，此次傳出高達廿一名員警涉案，且層級達兩線兩星所長，疑長期將交通違規抽單，這背後到底是受到多大的人情壓力？呼籲檢調要辦就查徹底，找出幕後真正施壓的人，杜絕此歪風。

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市議員林彥甫也譴責民代或高官要求警員「銷單」的行為，尤其是交通違規可能危害到行車安全，呼籲各級民代及官員自重，別成為交通事故、行人地獄的幫兇。

有員警被迫自繳罰款

市議員蔡惠婷提到，警察身為執法公權力，卻要面臨民意代表甚至更高長官的要求與壓力，針對違規罰單銷單，是權力不對等關係，基層只能照辦或自繳罰單，這是長久的陋習，也打擊警察執法士氣，最後承擔的共業是人民。

權力不對等 基層只能照辦

有員警透露，分局的一組、或警局公關科最易收到這樣的「請託」，若未照辦，可能局長在議會被質詢時，會被找麻煩，基層或中階警官多少會幫忙；也有人擔心會出事，乾脆忍痛接受請託，實則自己掏錢繳罰單。

另有員警不解檢方大動作調查此案原因，認為員警沒開單只是「吃案」，為何會用貪污治罪條例的圖利罪偵辦？

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