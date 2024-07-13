為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警也受害 揪幕後施壓人 杜絕歪風

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，包括北門所、文華所都中槍。（記者洪美秀攝）

新竹市員警疑涉交通罰單抽單圖利案，包括北門所、文華所都中槍。（記者洪美秀攝）

2024/07/13 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市警察局廿一名員警疑涉交通違規抽單圖利罪遭查辦，這是新竹市警史上涉弊員警最多的個案，但接受關說「抽單」是長年陃習，以致全案是否可能如滾雪球般擴大發展，備受矚目，但也有民代認為，應找出幕後施壓人，才能杜絕歪風。

市議員楊玲宜表示，無論是執法人員或是為民服務的民代都應要遵循法制，這是對法律最基本的尊重，此次傳出高達廿一名員警涉案，且層級達兩線兩星所長，疑長期將交通違規抽單，這背後到底是受到多大的人情壓力？呼籲檢調要辦就查徹底，找出幕後真正施壓的人，杜絕此歪風。

市議員林彥甫也譴責民代或高官要求警員「銷單」的行為，尤其是交通違規可能危害到行車安全，呼籲各級民代及官員自重，別成為交通事故、行人地獄的幫兇。

有員警被迫自繳罰款

市議員蔡惠婷提到，警察身為執法公權力，卻要面臨民意代表甚至更高長官的要求與壓力，針對違規罰單銷單，是權力不對等關係，基層只能照辦或自繳罰單，這是長久的陋習，也打擊警察執法士氣，最後承擔的共業是人民。

權力不對等 基層只能照辦

有員警透露，分局的一組、或警局公關科最易收到這樣的「請託」，若未照辦，可能局長在議會被質詢時，會被找麻煩，基層或中階警官多少會幫忙；也有人擔心會出事，乾脆忍痛接受請託，實則自己掏錢繳罰單。

另有員警不解檢方大動作調查此案原因，認為員警沒開單只是「吃案」，為何會用貪污治罪條例的圖利罪偵辦？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
涉貪警官宋瑞展手機發現案外案》涉違法抽單 竹市1偵查佐收押 20警交保
2024/07/13 05:30

涉貪警官宋瑞展手機發現案外案》涉違法抽單 竹市1偵查佐收押 20警交保

小宅採高質化衛浴 高豐深耕37年有成

台灣中外製藥獲亞洲企業社會責任雙料獎項
社會今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播