涉貪警官宋瑞展手機發現案外案》涉違法抽單 竹市1偵查佐收押 20警交保

竹市警友會為了替涉案員警辯護，為每 一位員警聘請律師。 （記者廖雪茹攝）

2024/07/13 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕新竹市警察局保安科秘書兩線三星警官宋瑞展疑因收受電玩業者賄賂遭收押，新竹地檢署追查此案時發現案外案，新竹地檢署前天指揮台北市調查處及竹市警局執行搜索，約談涉案員警廿八人和兩名證人到案，經八名檢察官漏夜複訊，認為其中廿一名員警疑為民眾抽回交通違規逕行舉發單，讓他們不法免除罰鍰，涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，昨向法院聲押，法官裁准將張姓偵查佐羈押禁見，其餘廿名員警各以三萬至三十萬元不等金額交保及限制住居、出境、出海。

此案是新竹市警界史最多人遭約談及涉貪的個案，已讓竹市警界大地震，包括北門派出所及文華派出所都有員警長期協助抽掉交通違規白單，其中北門所有十二人涉案，人數最多。

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北門所位在第一警分局轄內，與交通警察隊共用辦公廳舍，轄區包含北大路熱鬧商圈，員警常接獲民眾檢舉各種違規停車，也是北門所有十二人被約談主因。

據傳本案是從宋瑞展手機中，發現有官警疑似接受關說，幫忙「處理」逕行舉發的違規白單，由於被帶回的官警，多數曾任職派出所所長、或經手交通隊相關業務，遭約談的人員包括兩線四星警官、派出所所長和基層員警。

據了解，交通違規舉發可分兩種，一是遭警察攔停，當場直接開違規舉發單給駕駛人，另一項是逕行舉發，例如科技執法、超速或闖紅燈拍照等，也就是一般所稱的「白單」，像是違規停車逕行舉發標示單，是因為駕駛人不在現場，為避免執法單位重複開單所做的標記，非正式罰單，也不可作為繳納使用。

因「白單」尚未繕打進警政系統，被解讀有操作空間，部分民代、官員或地方有力人士收到「白單」時，會請警方「幫忙」抽單，不少警方人員礙於人情，多會勉為其難幫忙。

竹市警友會為替涉案員警辯護，為每一位員警都聘請律師，昨晚八時審理結束，第一分局的張姓偵查佐遭收押，其餘員警獲交保。

新竹市員警疑為民眾抽回交通違規白單涉圖利罪嫌。圖為新竹市警察局。（記者洪美秀攝）

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