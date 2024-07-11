夫任教大學 國中女師抱2歲幼女墜樓雙亡

女教師抱著二歲幼女墜樓，倒臥人行道身亡。（記者張瑞楨翻攝）

2024/07/11 05:30

2年育嬰假 下月復職

〔記者張瑞楨、吳仁捷、鄭景議、溫于德、江采蓁／綜合報導〕請兩年育嬰假的台中市四十二歲林姓國中女老師，昨天懷抱二歲幼女墜樓雙亡。她任教的學校校長說，林老師的兩年育嬰假至本月底止，兩天前曾打電話給學校人事主任，詢問復職的細節，表示預計八月一日復職，未料發生憾事，同事們都很難過。

母：女兒近期睡眠不好

台中警方未發現外力介入，住處有治療身心疾症的藥物；女老師的父母親等親屬趕來台中，相驗時一度痛哭，林母說女兒近期睡眠不好，有失眠現象。

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夫與長女正在美國探親

昨天上午八時許，路人報案一對母女倒臥台中市南區一棟社區大樓前的人行道，員警到場發現是住該大樓的林女與其幼女，均已死亡；同住的丈夫任教大學，其夫利用暑假帶長女到美國探親，預計近日返台。

家扶基金會表示，兒童有生存與受保護的權利，呼籲民眾用愛包圍無助失落的家庭，給予孩子們受保護的權利。

另一方面，檢警昨相驗發生在新北市三重區人倫悲劇的三死者遺體，分別是疑似行凶的廖姓丈夫、遭刺殺的妻子劉女及兩人幼子；廖家鄰居表示，廖男曾在中國離婚，返台後結婚生子，但鬱鬱寡歡，懷疑廖與前妻有感情糾葛；廖男犯案動機仍待檢警釐清。

警方調查，劉女因懷孕遭資遣，後又傳出因害喜而主動離職。台北市勞動局表示，若勞工遇到疑似懷孕歧視的勞資爭議，除可申請調解，也可檢具相關事證依性別平等工作法提出申訴，勞動局會依法處理。

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