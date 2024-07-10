台南槍擊案》列最緊急事件 啟動全國掃黑

因應台南市重大槍擊命案，高檢署聯合警政署昨起實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，圖為槍手行凶畫面。（民眾提供）

2024/07/10 05:30

警政署︰全面清查幫派涉光電、土方建築、選舉恩怨等糾紛案件

〔記者邱俊福、李文馨、林哲遠／台北報導〕因應台南市重大槍擊命案與天道盟太陽會高調舉辦告別式，高檢署聯合警政署昨起實施「全國同步掃黑、肅槍行動專案」，持續十二天，至本月廿一日止，將針對幫派犯罪組織、相關衍生犯罪及招募少年行為，聚焦打擊幫派不法分子，並強力掃蕩幫派賴以為生行業處所及涉及經營網路博弈、電信網路詐欺及製造、販賣、運輸毒品等，以穩定社會治安。

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台南市區漁會理事長林士傑八日清晨遭槍殺身亡，行政院長卓榮泰表示，已要求法務部、警政署等單位，全面展開更強力的搜索，該案目前列為最緊急重大的事情在處理，專案小組也已經啟動，「有若干掌握，但現在都不便對外說」。

警政署表示，這次行動將全面清查地方幫派組合涉及光電、土方建築、選舉恩怨等利益糾紛案件，並朝組織犯罪偵辦；另針對幫派分子圍事、經營與經常活動的依附處所，聯合各公部門查緝「行政不法」事項，並實施專案搜索臨檢等作為，切斷不法分子維生根本。

為遏止幫派分子任意開槍滋事，今年一月三日新修正公布施行的槍砲彈藥刀械管制條例，已將公然開槍行為列入最輕本刑七年以上之重罪處罰範疇，不論是持有槍械，甚或公然開槍必依法嚴辦，並將模擬槍由行政罰提升至刑罰，管制主要得供改造使用之零組件，以阻斷非制式槍械改造來源。

警政署並強調，將持續貫徹全方位掃蕩幫派作為，配合相關源頭管理措施，動員全國警力打擊槍械犯罪，溯源不法利益、犯罪資本，不容黑道危害社會治安。

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