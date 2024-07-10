台南槍擊案》林士傑中11槍 5槍貫穿肺╱槍手逃亡變裝滅證 第1車燒毀 第2車潑酸

槍手不斷滅證製造斷點，在案發現 場兩公里的台南南區新建路一處停 車場燒毀第一輛車（左圖），警方 在車內找到兩把被燒過的涉案手槍 （右圖）。 （資料照）

2024/07/10 05:30

警方研判槍手偷渡可能性很高

〔記者王俊忠、王捷、黃佳琳／綜合報導〕台南市區漁會理事長林士傑八日清晨在住家前遭人連開十一槍身亡。警方在高雄地區找到槍手棄置的第二輛自小客車，車輛被潑鹽酸滅證，警方將車拖回台南進一步採證。由於槍手不斷製造斷點、阻礙警方追查，手法縝密，警方研判涉案槍手偷渡出境的可能性很高。

警方在高雄找到槍手棄置第二輛車

南市警局刑事警察大隊大隊長張文源說，案發現場找到十一顆彈殼與三顆彈頭，至於林士傑身中幾槍？須由檢方解剖鑑識確定。

請繼續往下閱讀...

台南檢方及法醫師昨歷時近四小時進行解剖鑑定並比對槍創、彈道及電腦斷層掃描資料，發現林士傑遭槍擊共十一槍，初步研判其中五槍貫穿死者胸腔及肺臟，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍有待法醫研究所出具報告。

警方調查，槍手在案發前駕駛第一輛HONDA自小客車到距離林士傑住家約兩百公尺遠的健康路旁停車格停放，並穿連身帽T、戴口罩全身包緊緊，約清晨五點四十一分許步行到林住宅旁埋伏近三分鐘，在五點四十四分許見林現身家門前時，槍手即持雙槍快速趨前連續對林開槍，行凶過程僅約八秒，行凶後再跑步逃離回車上、駕駛第一輛車離去。

第一輛車開到約兩公里外的南區新建路五十三巷內停車場停放，並以去漬油縱火燒損座車與兩把疑似作案凶槍及槍手換下的衣物，鑑識人員發現槍手在車內「變裝」，把原本穿的連身帽T與褲子、鞋子都換掉，並在車內燒毀換下的衣物與兩把手槍，換穿其他衣物再逃離，第一車是權利車、掛偽造車牌，製造警方查緝斷點的用意很明顯。

換裝後的槍手再走到第一車棄置點附近，換駕駛第二輛HONDA自小客車離開，槍手把第二車開到高雄地區，同樣再次棄置，在車內潑灑鹽酸滅證。警方專案小組於八日下午循線到高雄找到第二車，在車內找到空鹽酸瓶，八日晚間把第二車拖回台南鑑識採證。警方發現找到的第二輛車也是權利車、掛偽造車牌，想以車追人的契機又遭凶手阻撓。

林涉南市議長賄選案 二審準備庭延期

據了解，高等法院台南分院原訂九日下午召開台南市正副議長涉賄選案準備程序庭，因被告之一的林士傑八日遭槍殺身亡，台南高分院臨時通知準備庭取消開庭，改訂八月十三日再開準備庭。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法