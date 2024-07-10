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金門海巡破走私 驚見保育類巨龜

海巡署第十二巡防區指揮部會同法務部調查局福建省調查處，八日凌晨在金門「寒舍花」海邊岸際，查獲走私亞洲巨龜。（讀者提供）

海巡署第十二巡防區指揮部會同法務部調查局福建省調查處，八日凌晨在金門「寒舍花」海邊岸際，查獲走私亞洲巨龜。（讀者提供）

2024/07/10 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署第十二巡防區指揮部會同法務部調查局福建省調查處，八日凌晨在金門「寒舍花」海邊岸際，查獲三名嫌犯利用動力小船涉嫌走私中國香菇四七六公斤、魚類及蜥蜴等爬蟲類共一六七九隻，其中包括二級保育類的日本石龜五十九隻、亞洲巨龜六隻，移送金門地檢署偵辦。

海巡署八日凌晨發現三名嫌犯利用動力小船，從金門東北角的「寒舍花」岸際，以逆時針方向駛往金門西南角一帶，凌晨二點又返回「寒舍花」，海巡人員透過熱顯像儀器等科技器材，搭配防疫犬登船搜索，在小船的冰櫃下方密艙內發現可疑物品。

經清點，查獲中國香菇四七六公斤、各式魚類六五○隻、龜類五四三隻、蜥蜴、蠑螈等爬蟲類四八六隻，總計活體動物多達一六七九隻，研判三嫌準備將這批動植物走私運往台灣本島，再轉手賣出牟利。

由於活體動物來自中國，基於防疫考量，相關單位準備處以安樂死，但就在執法人員準備動手時，第十二巡防區指揮部查緝隊緊急拿到屏東科技大學的鑑定報告，其中五十九隻日本石龜、六隻亞洲巨龜屬於二級保育類，趕緊將這六十五條保育動物的生命，從鬼門關口搶救回來。

金門海巡破走私，查獲二級保育類的日本石龜。（讀者提供）

金門海巡破走私，查獲二級保育類的日本石龜。（讀者提供）

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