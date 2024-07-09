台版N號房 網路性剝削大賺黑心錢

消防人員正搶救墜樓的林男。 （記者徐聖倫翻攝）

2024/07/09 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕自藝人黃子佼被控涉及性犯罪、持有大量未成年兒少偷拍性影像後，外界這才發現其偷拍影像來自網路論壇「創意私房」，更讓各界正視性剝削、性犯罪影像的問題。不過，其實「創意私房」並沒「壟斷市場」，在它被政府封網前，網路上也有「渣男頻道」、「SCP社群」等，這些論壇、群組名稱不一，骨子裡其實都是透過網路進行性剝削大賺黑心錢的「台版N號房」。

黃子佼案 讓各界正視性犯罪影像問題

一名高階警官指出，去年五月台灣社會爆發「#MeToo」風潮，許多被害女子不願隱忍，紛紛挺身指控曾被性騷、性侵經歷。藝人黃子佼也在當時被控性侵，檢警偵辦期間，意外發現黃的電腦硬碟中，有許多未成年女子偷拍影像，原來黃自六年前透過網路論壇「創意私房」購得這些影像。

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警方說，事後「創意私房」成為眾矢之的，政府也因此在今年四月將其封網；不過，「創意私房」早已賺得「盆滿缽滿」，更讓不肖分子「有樣學樣」，近年來網路又陸續出現「渣男頻道」、「SCP社群」，他們都跟「創意私房」如出一轍，都是透過通訊軟體、虛擬貨幣來販售性剝削、性犯罪影像。

刑事警察局前年逮到許姓男子，他原本在「創意私房」情色論壇擔任版主，後來不想屈居人下，找來胞弟在Telegram創設「渣男頻道」群組，依樣畫葫蘆仿效「N號房」賺錢。

「N號房」一詞源自二○一八年發生在南韓的一起網路性剝削案件。犯罪者透過網路求職、交友、誘騙等手段，取得被害女性裸照或不雅照，並利用這些影像逼迫、恐嚇被害女性拍攝性侵、性虐等影片；再透過通訊軟體Telegram建立多個聊天室，以「一號房」、「二號房」來命名，並透過虛擬貨幣讓人付費觀看。

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