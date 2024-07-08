疑詐團黑吃黑 私吞30萬引殺機╱高雄藏屍案 姊與友涉助洗屍塞衣櫃

凶嫌陳男（前排中）及 共犯陳姊（左二）、呂男 （左一）被移送地檢署。 （民眾提供） 陳男涉嫌抽打、凌虐死者 許男的皮帶。 （民眾提供）

2024/07/08 05:30

死者身上、頭部有刀傷 疑遭虐死

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區美術東六街某大樓衣櫃藏屍命案，主嫌陳男（二十二歲），陳男姊姊（二十六歲）、陳姊友人呂男（三十一歲）則涉嫌洗屍、藏屍，三人昨天都被移送地檢署，檢察官複訊後將三嫌聲押禁見。檢方相驗發現，死者許男（三十八歲）身上、頭部有多處刀傷，疑似生前遭殘忍凌虐，確切死因仍待解剖複驗。

主嫌陳男、陳姊、呂男聲押

據了解，陳男自六日下午被逮捕後，對於警方詢問筆錄相當不配合，說詞反覆、要求律師到場，甚至前天深夜突然喊身體不適要求就醫，對案情、凶器等一直不願交代清楚。警方昨早公布疑似凶器的皮帶和防風打火機，上頭殘留相關跡證，不過死者遺體經相驗後，卻傳出頭部、身體有多處刀傷，甚至右小指斷裂，並有熱熔膠燙傷的痕跡，而凶器疑似已被丟棄。

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此外，警方於昨天陸續帶回涉嫌協助藏屍的陳姊和呂男，據了解，主嫌陳男供稱，五日凌晨三點多發現許男已斷氣，因此聯繫未同住的姊姊回到家中協助，陳姊因害怕又找了友人呂男一同前往，並協助沖洗遺體，後續三人將死者頭腳對折套入袋子，並塞進衣櫃裡，警方也在案發現場找到漂白水、小蘇打粉等，疑似三人用來湮滅證據使用，原本三人打算將死者裝入行李箱棄屍，未料六日陳母返家發現兒子神情異常，還說要將衣櫃丟棄，發現衣櫃內有屍體嚇到報案，才讓命案東窗事發。

據了解，這起命案是詐騙集團的「黑吃黑」引發債務糾紛有關，凶嫌陳男與死者許男兩人同為詐欺車手，許男疑似私吞約三十萬元的水錢而遭陳男追討，陳男於二、三週前將許男帶到家中同住監視，雖未囚禁，且許男四日中午還曾外出，未料疑似遭連日施虐，最後慘死在陳男家中。

此外，警方前往案發現場逮捕陳男時發現他精神恍忽，家中查扣到約兩公克的毒品安非他命，據悉，死者與凶嫌皆有吸毒和詐欺前科，全案依殺人罪將陳男等三人移送高雄地檢署偵辦。

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