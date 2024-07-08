台中警賽車場騎重機訓練 自摔昏迷
2024/07/08 05:30
〔記者許國楨、陳冠備／綜合報導〕台中市警局第五分局廿七歲劉姓警員，前天利用休假到彰化的賽車場訓練重機騎乘技巧，不慎自摔一度失去呼吸心跳，經送醫轉送到中國醫藥大學附設醫院時，因腦壓過高院方緊急引流治療，但目前仍陷入昏迷，分局長劉其賢昨也到醫院關心，允諾會積極協助。
彰化縣消防局前天傍晚獲報，溪湖K1賽車場有人摔車，疑失去呼吸心跳，經初步檢傷，劉男頭部後腦勺有血腫、背部頸椎及脊椎處有擦挫傷，立即急救後送醫，所幸到院前恢復心跳，經查，劉男是任職台中市第五分局水湳派出所警員。
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K1賽車場蔡姓業者表示，本月六、七兩日舉行「台灣滑胎嘉年華」活動，六日是練習賽，選手們輪番上陣試車，事發時劉男正練習過彎，疑似不慎打滑摔車急救，而這場活動由一群台灣愛好滑胎車同好舉辦，主辦單位對每位報名選手都有簽約意外保險，給予保障。
劉男練習過彎打滑
溪湖警方表示，肇事原因仍在調查釐清，第五分局則表示，劉員警專三十四期畢業，從警約五年、未婚，三年前調入水湳所服務，平時工作表現認真，經醫生診斷，劉員疑因腦部出血昏迷，目前先以引流方式使血塊流出再以藥物降低腦壓，視狀況予後續治療。