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母盜身分買哀鳳 女兒堅持提告

母盜身分買哀鳳，女兒堅持提告。圖為示意圖。（資料照）

母盜身分買哀鳳，女兒堅持提告。圖為示意圖。（資料照）

2024/07/08 05:30

賴女偽造私文書判3月 新手機被沒收

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣四十八歲賴姓女子，沒有穩定工作收入，為了買iPhone手機，偷拍成年女兒劉姓女子的身分證正反面相片後，透過LINE向通訊行謊稱代女兒辦理分期購買手機，結果她繳不出分期付款費用，害女兒被催繳。女兒忍無可忍，報警將媽媽送法辦，賴女被苗栗地方法院依行使偽造私文書罪，處三個月徒刑，購買的新手機也被沒收。

繳不出分期款 害女兒被催繳

賴女為了要買iPhone13 Pro Max，於二○二二年七月廿六日趁女兒劉女外出上班之際，偷拍女兒放置於房間內的身分證正反面相片後，再利用通訊軟體LINE聯繫通訊行，向通訊行人員謊稱她已獲得女兒許可，代為申請分期購買一支iPhone13 Pro Max。

通訊行人員不疑有他，請賴女辦理「樂分期」分期購物網站之分期付款手續，之後賴女於分期付款申請書上之申請人簽章欄偽簽女兒劉女的姓名，偽造已取得女兒授權以分期付款的方式購買得手機。

結果，賴女僅繳了兩期，就遲延未繳分期付款的費用，「樂分期」的員工遂以簡訊通知劉女結清帳款，劉女才發覺有異，報警處理，查出是媽媽盜用她的身分證件並冒用她的名義分期購買手機。

由於賴女染有吸毒惡習，也有詐欺前科，多次進出監獄，沒有穩定工作收入，已讓家人傷透腦筋，如今又給家人惹麻煩，女兒劉女忍無可忍，堅持提告給媽媽教訓。

母吸毒 多次進出監獄

法官審理，認賴女犯行使偽造私文書罪，審酌賴女前科素行、犯後態度及與被害人之間是母女關係、尚未與女兒達成和解等一切情狀，判處賴女有期徒刑三個月，如易科罰金，以一千元折算一日，犯罪所得iPhone手機則宣告沒收。全案可上訴。

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