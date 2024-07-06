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25電訊淪詐團 設29人頭公司4層洗贓11億

二五電訊公司製作「黑莓卡」賣給詐騙集團。（檢方提供）

二五電訊公司製作「黑莓卡」賣給詐騙集團。（檢方提供）

2024/07/06 05:30

〔記者黃淑莉、張文川／綜合報導〕雲林地檢署去年破獲二五電訊公司製作「黑莓卡」賣給詐騙集團，持續追查發現，該公司也是詐團成員且負責洗錢，不法金流三年來高達十一．六億元；此外，NCC前委員蕭祈宏、刑事局前副局長莊定凱都擔任該公司顧問，還有律師涉洩密、滅證等。全案昨偵查終結，起訴電訊公司負責人陳威良、三名律師及受聘顧問等廿二人。

律師涉洩密、退休官警當顧問 全起訴

雲檢檢察官黃薇潔去年追查民眾遭詐騙案，破獲車手集團、人頭門號卡商，及二五電訊公司製作的「黑莓卡」，販售予詐騙集團，持續追查發現，二五電訊公司卅三歲負責人陳威良自二○二一年九月成立具有結構性組織的詐欺集團，負責洗錢不法金流。

檢方指出，陳男以親友名義在國內及香港、新加坡、薩摩亞等地設立廿九家人頭公司，申請金融帳號做為洗錢的第三、四層帳戶，並陸續向收簿集團收購人頭帳戶，做為第一、二層帳戶。

檢方調查，陳男為了洗白、隱匿詐欺贓款金流，涉與擔任某會計師事務所負責人的莊定凱之子，以及某虛擬貨幣交易所潘姓負責人達成協議，將錢先匯入潘男的公司，全數購買泰達幣後，再存入陳指定的虛擬帳戶錢包內，但因金流過鉅，潘男公司的部分款項被銀行圈存。潘男並於二○二二年二月起聘僱莊定凱為顧問，每月顧問費六萬元。

檢方指出，二五電訊從二○二二年七月起多次遭到搜索，涉及的刑事案件眾多，陳男先聘請莊定凱的兒子擔任顧問、每月四萬多元顧問費，二○二三年七月再聘莊定凱當顧問、每月顧問費五萬元；莊定凱從而協助兩公司「處理」其刑事案件，每月賺取十一萬元顧問費。

陳男又於二○二二年三月聘請江姓律師的律師事務所，負責處理旗下人員遭查緝的法律事務；另安排兩名律師為落網車手、人頭辯護，涉提供偽造的證據給檢警、以幣商說詞誤導偵辦，還洩漏偵查內容給陳以規避查緝。

雲檢今年三月再次搜索二五電訊，查扣二百多萬贓款及泰達幣六萬多枚，陳支配的帳戶三年期間的金流高達四億四千多萬元，虛擬錢包的泰達幣金流，經換算現金多達七億二千多萬元。

全案分依組織犯罪、違反商業會計法、刑法洩密、隱匿證據、加重詐欺、洗錢等罪嫌起訴廿二人。

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