綠能貪瀆案／雲林爆已5案 2議長1議員3鄉長涉弊

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2024/07/06 05:30

〔記者鄭旭凱、黃淑莉／雲林報導〕綠能業者淪為待宰肥羊，民意代表及官員等覬覦龐大利益，巧立名目索賄，雲林縣近年爆發官員、民代等人向綠能業者索賄、勒索的貪瀆案件已有五案，至少有兩名議長、一名議員及三名鄉長捲入貪瀆弊情而官司纏身。

沈宗隆最會撈 收二千六百萬

雲林五件綠能相關貪瀆弊案，以去年七月被起訴的前雲林縣議長沈宗隆、縣議員王又民涉嫌收取風電業者賄賂案，牽涉的層級既高，且層面又廣，沈宗隆等人以高報工程款方式，透過白手套收取綠能業者賄款二千六百萬元，王又民則涉收取業者禮品贊助和活動補助等合計二百多萬元，二人均遭起訴；沈宗隆去年十月不得不請辭議長下台，改選後由黃凱坐上議長寶座。

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不料黃凱當上議長短短八個多月也捲入綠電案，被控擔任議員期間就開始收錢，利用職權幫業者向縣府官員施壓，以協助取得電業執照，昨遭收押禁見。

前麥寮鄉長蔡長昆，則以麥寮的風電工程遭到陳情抗爭為由，延宕轄內業者興建電廠進度，蔡長昆藉此依風機數量，涉嫌每次索賄數十萬元，前後拿了數百萬元，也被裁定收押禁見偵辦中。

此外，二○二○年間一個太陽能光電業者，多次向台西鄉公所提出電桿租用及林帶通行權申請，都遭鄉公所刁難，時任台西鄉長林芬瑩的夫婿丁文彬，透過白手套向業者收取五百六十萬元賄款；雲林地院去年依貪污罪判林十二年、丁十三年六月徒刑，皆褫奪公權五年。

二○二○年還有光電業者拜會時任口湖鄉長林哲凌，表達擔心建照相關程序被拖延，請公所多協助，林即透過白手套向業者收取四百萬元，讓業者取得建照及核准開工；一審於去年將林判刑十年、褫奪公權八年。

由於雲林縣本屆縣議會前後兩位議長都捲入綠能弊案，民進黨團總召張維崢表示，相關單位應思考，為什麼會有多位政治人物涉弊？誠信聯盟總召黃文祥盼司法單位趕快釐清案情；國民黨團總召李明哲也希望司法明察秋毫。

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