剛放暑假…3高中生沙灘戲水 1生捲走搜救中

桃園3名學生昨到竹北市新月沙灣戲水遭海浪沖走， 其中1生失蹤，海空搜尋中。 （新竹縣消防局提供） 2名學生被現場熱心民眾及時拉住 保命。 （民眾提供）

2024/07/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕才剛放暑假，桃園市觀音高中劉姓高二男生昨天下午與兩名友人到新竹縣竹北市新月沙灣戲水，險遭海浪沖走時大喊「救命」，兩友人被現場熱心人士及時拉住，劉生則淹沒海中，當時正值退潮，警消和海巡獲報後，動員近百人並申請空勤直升機搜尋，但截至昨晚八點尚未尋獲。溺水學生的母親趕到現場呼喚，祈求奇蹟出現。

今年新月沙灣首起溺水事件

此案為新竹縣今年首起溺水事件，竹縣府消防局表示，昨天下午三點四十三分受理竹北新月沙灣發生溺水案件，派遣人車、船艇和空拍機前往搶救，現場為三名戲水男性，其中一名尚未尋獲，警方表示，脫困的兩人年約廿一歲，尚在搜尋中為觀音高中十六歲劉姓少年。

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救難人員轉述，獲救的兩人說，當時他們在海水至膝蓋左右高度的海灘戲水，突然一股海浪彷彿要將他們捲走，他們大喊「救命」，現場民眾聽到，立刻趕來拉住他們兩人，但劉生不幸遭海水沖走。

消防局表示，炎熱酷暑，許多民眾會安排玩水活動，而從事水域活動具有一定風險，培養正確防溺、救溺知識，才能建立自救、救人和解決問題的能力及觀念。意外發生時，記得冷靜不驚慌及保留體力的原則。

消防局提醒民眾記得水域安全觀念《防溺十招、救溺五步》，包括戲水地點需合法，要有救生設備與人員；避免做危險行為，不要跳水；別落單，隨時注意同伴狀況；下水先暖身，千萬別穿牛仔褲；注意氣象報告，現場氣候不佳別戲水；加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆等。

萬一不幸發生溺水，要切記救溺五步 ：叫叫伸拋划、救溺先自保。大聲呼救，呼叫119、118、110、112，利用竹竿、樹枝等延伸物，拋送漂浮物，利用大型浮具划過去。

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