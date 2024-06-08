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首頁　>　社會

自爆性侵逾10男童 戀童癖男羈押

（示意圖，與新聞事件無關）

（示意圖，與新聞事件無關）

2024/06/08 05:30

拐住家大樓男童性侵 辯稱控制不了

〔記者黃佳琳／高雄報導〕七歲男童「小誠」（化名）晚上在住家大樓中庭玩耍，同棟大樓的李姓男子竟將他拐騙到暗處，對他性侵得逞，小誠哭著回家，爸媽獲知後報警逮人。警方調查時，李男自爆他兩年內，已與十幾位就讀國小、國中的學童發生性行為，覺得自己是戀童癖、變態；因他有再犯之虞，法官裁定羈押禁見。

家住高雄市前鎮區的小誠，上月底吃完晚餐後，跟爸媽說要下樓在中庭玩耍，爸媽認為孩子只是在樓下玩很安全，於是讓小誠自己下樓，小誠在中庭玩了一陣子，突然被住在同棟大樓的李姓男子搭訕，小誠雖然不認識他，但知道李男是鄰居，於是放下戒心，在李男的誘導下走到暗處。

李男見小誠年幼可欺，拉下他的褲子口交性侵得逞，小誠被欺辱後哭著回家，爸媽驚覺孩子遭到傷害，立即報警逮人。李男落網時，警方在他的硬碟裡找到多部男性裸體影片，但未發現他拍攝與小誠或其他兒少的性犯罪影片。

李男接受警方調查時供承，自己在兩年內已與十幾位國小、國中學童發生性行為，甚至留下他們的連絡方式；他說，自己只要看到年幼的兒童、少年就會興奮，知道自己應該有戀童癖，這樣的行為很變態，但還是控制不了自己的情慾和行為。檢方前天複訊李男，認定他有再犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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