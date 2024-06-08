女嬰打到顱出血腦傷 醋男判9年半

王男不滿女友沈女提分手，對其稚女施暴出氣，搶救後仍留下偏癱、癲癇等後遺症，高雄地院將他重判9年6月徒刑。（資料照）

2024/06/08 05:30

搶救後仍留下偏癱、癲癇等後遺症

〔記者黃佳琳／高雄報導〕沈姓女子帶著九月大的女兒投靠王姓男友，兩人同居兩個月後，沈女萌生與前夫陳男復合的念頭，還說要打掉腹中與王男愛的結晶，引發王男不滿，竟對沈女的稚女施暴出氣，不但毆打，還倒吊、搖晃等，造成女嬰顱內出血，搶救後仍留下偏癱、癲癇等難以挽回的後遺症，且案發後打算潛逃出境，甚至嫁禍給沈女，高雄地院將他重判九年六月徒刑。

女友想復合前夫 頭槌、倒吊她女兒

判決指出，沈女與前夫陳男離婚後，搬去王姓男友家同居，九月大女兒一度由前夫照顧，因陳男無力支付女兒生活費用，沈女去年六月把女兒接來與她一起生活。沈女偶而會帶女兒回前夫家，兩人舊情復燃，沈女打算和陳男重修舊好。

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案發後打算潛逃出境 還嫁禍女嬰生母

沈女和王男談判分手，並表示要把肚子裡與王男愛的結晶拿掉，王不願分手，感覺挽不回沈女，藉口要帶小女嬰外出買飯，竟在電梯裡毆打女嬰，還對她頭槌、扯髮、倒吊和搖晃，造成女嬰嘔吐、陷入意識不清；女嬰送醫後，醫生發現女嬰腦膜下腔出血、全身多處挫傷，通報警方介入調查。

正當檢警正在調查女嬰傷勢成因時，王男傳手機訊息給母親，稱要出國工作，已請旅行社代辦護照，還謊稱「老闆想派我去金三角工作」，檢方認為他有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

高雄地院審理時，王男不承認犯行，還刻意提供不實資訊欺瞞檢警，試圖嫁禍給沈女，誤導偵辦方向，直到證據陸續浮現，自知無從抵賴，才承認已曝光的犯行，但仍對主要案情避重就輕，託詞是女嬰哭鬧、跟她玩耍不小心受傷。

女嬰治療後留下癲癇、右側肢體無力及偏癱、左側眼瞼下垂、左側大腦腦波異常等後遺症。法官表示，女嬰恐無法以健全身體感受並探索世界、以及生命的無價經驗及成長喜悅，依「成年人故意對兒童犯重傷害罪」，將王男判刑九年六月，可上訴。

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