女女戀生變 燒死伴侶3歲孩 國民法官判恐怖情人20年

鄧女（左）與游女（右）母女曾經一家和樂。（取自臉書）

2024/06/06 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市卅一歲游姓女子與廿七歲鄧姓女友去年二月間鬧分手，游女拒絕鄧女查看手機並要求搬離同居處，鄧女不肯而潑灑汽油縱火，導致自己與游女被燒傷，更造成游女的三歲女兒命喪火窟；桃園地方法院國民法官法庭昨日審結，將鄧女從重依家庭暴力防治法及刑法之成年人對兒童犯殺人罪判處廿年徒刑，另恐嚇危害安全罪判處拘役五十九日、得易科罰金。

兩名大人也遭火吻

檢警調查，游女、鄧女交往同住在游女位於大溪區住處，去年二月七日上午九點多，該處三樓加蓋鐵皮屋驚傳火警，游女的父母衝回救出被燒傷的游女，消防隊隨後趕到救出也被燒的鄧女，然而游女的三歲女兒命喪火窟。

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判決指出，游女與鄧女交往期間，曾因前男友廖姓男子來探視女兒而起爭執，鄧女一度恐嚇要燒死游女全家，並前往加油站購買汽油，還至游女父母房內潑灑汽油，游女質問時，鄧女還稱：「對，我要把你家炸了！」並將剩餘的汽油藏放屋內。

案發日上午，因鄧女欲查看游女手機被拒而爆發爭吵，游女要求鄧女搬出，鄧女卻取出藏放的汽油瓶在房間內潑灑、點燃而釀禍。

釀禍 悔之晚矣

桃園地檢署於去年六月卅日偵結，依家暴殺人等罪嫌將鄧女提起公訴。桃園地院國民法官法庭審理時，鄧女坦承縱火造成游女受傷及游女三歲女兒死亡事實，並向鑑定人表達感到後悔與歉意等；游女與游女女兒的父親等人均明確表明無意和解、原諒鄧女意願。國民法官法庭昨審結，將鄧女依成年人故意對兒童犯殺人罪判處廿年有期徒刑，恐嚇危害安全罪判處拘役五十九日、得易科罰金。可上訴。

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