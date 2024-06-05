南投再爆2狼師 男、女童都受害

南投某國小黃姓教師兼棒球隊教練，近10年間涉嫌對22名男童進行猥褻、性侵等惡行，南投地檢署昨將他起訴，並求處重刑。（資料照）

2024/06/05 05:30

10年性侵22男童 教師兼教練起訴 猥褻女童20年不斷 主任永不錄用

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕南投縣某國小黃姓教師兼任該校棒球隊教練，近十年間對廿二名男童涉犯猥褻性侵等共六十八罪，南投地檢署昨偵結起訴黃男，承辦檢察官痛斥黃男敗壞師德，為逞一己私慾，嚴重戕害學童身心，請求法院從重重刑。

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據了解，今年五十多歲的黃男常以關懷弱勢學生之名，將男童帶回家課輔，涉嫌以金錢誘惑、權勢威逼等方式強制猥褻、性侵，受害男童多達廿二人。

南投地檢署檢察官吳慧文指揮警方成立專案小組偵辦，今年二月六日前往黃男住處、辦公室搜索，取得相關物證，並拘提黃男到案，檢警進一步調查黃男近十年間涉嫌對男童強制猥褻、性侵，甚至拍攝逞慾影像等共犯六十八罪，檢方昨偵查終結，依加重強制性交、違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌提起公訴。

由於黃男曾公開表示，除了訓練學童的球技，也關心其生活狀況，晚上還會巡房為學童蓋棉被，對學童視如己出，如今被檢警撕開其假面具，格外諷刺。

承辦檢察官吳慧文痛斥被告為人師表，竟利用學童對師長之信任，長時間逞一己私慾，甚至變本加厲，造成被害人永久且難以磨滅的傷害與陰影，甚至多人有嚴重身心狀況仍在就醫，黃男嚴重敗壞師德，請求法院從重量刑。

縣府教育處指出，黃姓教師仍在羈押中，已遭學校停聘，目前性平調查已完成，調查委員正撰寫報告，最重懲處解聘，永不錄用。

南投縣另有一所國小的主任，遭指控二十多年前擔任教師時，在校內猥褻多名女童，受害人某次返校撞見這名主任仍有摟抱女童行為，挺身指控，還有一名受害人也出面指控，學校性平委員會三日決議將這名主任解聘、永不錄用。

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