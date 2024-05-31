北市警局長人選出爐 中央、地方交鋒／強化打詐 內政部選李西河 非屬意人 蔣市府稱被擺道

警政署昨天發布，台北市警察局長一職由警署副署長李西河接任。（記者邱俊福翻攝）

2024/05/31 05:30

〔記者邱俊福、李文馨、何玉華／綜合報導〕警政署昨天發布，台北市警察局長一職由警署副署長李西河接任，李是刑事警察出身，身段柔軟善於溝通，曾任刑警隊長、刑警大隊長、分局長、刑事局長等要職，內外勤職務歷練豐富。內政部表示，打詐與反毒與當前治安重點，故借重李西河的刑事專長和經驗來帶領首都台北市；不過北市府接近蔣萬安的人士說，當初說好「你開名單履歷，我來決定」，卻被擺了一道。

內政部指專業為優先考量

內政部政務次長兼發言人馬士元表示，打詐與反毒皆是內政部與台北市警政治安的工作重點，而作為首都的台北市更是重中之重，因此盼借重李西河過去在刑事方面的專長跟經驗，強化打詐與反毒掃蕩非法槍枝等工作，相信他可以協助台北市將治安處理好。

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蔣萬安昨未出面說明對北市警察局長人事的看法。接近蔣的市府官員說，內政部長劉世芳曾致電討論此人事，蔣建議內政部先開名單、提供背景讓他了解，劉提供警專校長方仰寧及李西河二人資料，蔣參考後告知屬意方仰寧，劉則反問蔣對李的看法，之後雙方未再連絡；直到昨天人事公布前，蔣接獲中間人告知，才知道由李出任北市警局長。

蔣萬安原屬意方仰寧

北市府表示，蔣對此很不滿，認為若內政部早有屬意人選，為何還要給方仰寧的履歷，而當民選首長表達決定後，內政部卻選了另一個人。市府官員說，不是對李西河有意見，但希望中央決策者能有彼此尊重的溝通過程。

馬士元說，李西河、方仰寧都很優秀，而內政部是以專業為第一優先考量，基於目前台北市的治安重點是打詐與反毒，李的資歷與專長，比較符合台北市現階段所需。

對於李就任局長的日期，警政署表示，將和北市府做進一步確認。

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