為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

晴空匯火警鑑定完成 公設復電

2024/05/30 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯廿八層樓集合式社區大樓五二六惡火，造成兩名消防人員殉職，受災的D棟住戶，昨天持續分批返家拿取物品及盥洗用具，由於火警調查鑑定已完成，晴空匯社區公設用電也復電，住戶都趕緊上樓拿取衣物、日用品。

由於市府協助安置時間到今天，豐邑機構聲明可協助延長安置住戶七天，會盡最大的努力，盡快在兩週內把社區的問題排除完成復電，協助社區復電及家園復原。

晴空匯受災住戶陸續返家拿東西，多數住戶對遇到火警，心情很不好，也不想被媒體打擾，尤其面對重建家園及環境整理還有很多事，住戶的臉色都很凝重，心情未平復。

台灣電力公司新竹區營業處表示，關於晴空匯社區火災案現場供電情形，案發時是因用戶所屬保護開關跳脫，啟斷隔離電源致斷電，非台電人員執行斷電。據了解，該社區公設用電已在廿七日晚間九點左右，由該社區管委會委託機電業者協助復電，另D棟小公設及該棟住戶用電，因線路受損及消防局案場調查中，暫尚未復電。

另因此案殉職的隊消防員李詠真、周立鑫殉職，市府確定六月五日舉行聯合公祭，而事故發生後，很多民眾也湧入想捐款給兩勇消的詢問電話，但兩勇消的家屬已暫時婉拒，只希望「精神和勇氣將永遠留在大家的心中。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播