晴空匯火警鑑定完成 公設復電

2024/05/30 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區慈雲路晴空匯廿八層樓集合式社區大樓五二六惡火，造成兩名消防人員殉職，受災的D棟住戶，昨天持續分批返家拿取物品及盥洗用具，由於火警調查鑑定已完成，晴空匯社區公設用電也復電，住戶都趕緊上樓拿取衣物、日用品。

由於市府協助安置時間到今天，豐邑機構聲明可協助延長安置住戶七天，會盡最大的努力，盡快在兩週內把社區的問題排除完成復電，協助社區復電及家園復原。

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晴空匯受災住戶陸續返家拿東西，多數住戶對遇到火警，心情很不好，也不想被媒體打擾，尤其面對重建家園及環境整理還有很多事，住戶的臉色都很凝重，心情未平復。

台灣電力公司新竹區營業處表示，關於晴空匯社區火災案現場供電情形，案發時是因用戶所屬保護開關跳脫，啟斷隔離電源致斷電，非台電人員執行斷電。據了解，該社區公設用電已在廿七日晚間九點左右，由該社區管委會委託機電業者協助復電，另D棟小公設及該棟住戶用電，因線路受損及消防局案場調查中，暫尚未復電。

另因此案殉職的隊消防員李詠真、周立鑫殉職，市府確定六月五日舉行聯合公祭，而事故發生後，很多民眾也湧入想捐款給兩勇消的詢問電話，但兩勇消的家屬已暫時婉拒，只希望「精神和勇氣將永遠留在大家的心中。」

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