拍深偽A片入監 小玉懺悔：歹路不可行

網紅「小玉」朱玉宸昨日至新北地檢署報到執行，隨即被押往台北看守所暫時收容，未來將移往宜蘭監獄執行。（記者王定傳攝）

2024/05/30 05:30

將移往宜蘭監獄執行

〔記者王定傳／新北報導〕網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用軟體把黃捷、高嘉瑜等一一九位政界、社會名人的臉，深偽為AV女優、製成性愛片販售牟利，法院依違反個人資料保護法判處朱玉宸六年八月確定，其中五年不得易科罰金，一年八月得易科罰金六十萬元；朱玉宸昨上午現身新北地檢署報到執行，他除向被害者致歉外，也懺悔表示：「歹路不可行」，隨即被押往台北看守所暫時收容，未來將移往宜蘭監獄執行。

小玉昨再次跟被害者致歉，並表達想跟被害者和解，並懺悔表示：「請大家以我為戒，不要犯罪，因為始終會付出代價，呼籲想要犯罪或正在犯罪者，看到我現在的下場，歹路不可行」；另外，媒體詢問他一年八個月易科部分是否會向檢方爭取易科罰金？小玉則說，現在能力不夠、畢竟沒有收入，會跟家人討論如何籌錢易科罰金。

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檢警調查，兩人的犯罪手法為，莊男在二○二○年七月從網路下載被害人照片或影片，小玉則利用「DEEPFACELAB」程式軟體，以人工智慧模擬演算及深偽技術，政界人士、網紅、藝人的臉部特徵，移植到色情片AV女優的臉上，同時成立推特帳號、粉絲團及YouTube頻道，上傳短片招攬網友付費加入為會員，即可瀏覽相關換臉影片，共獲利一三三八萬元，包括立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等一一九人受害。

一審新北地院將小玉判刑五年六月，但皆可易科罰金；二審高等法院考量有八十三名被害人提告誹謗，量刑應與未提告者有輕重之別，去年底加重改判六年八月，其中五年不得易科罰金，最高法院今年五月九日將全案駁回確定。

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