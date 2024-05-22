《台中》國中生險遭誘騙性交易 盧批可惡

2024/05/22 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨議員林祈烽昨在議會表示接獲家長陳情，指就讀國中的兒子日前與同學到某家百貨公司遊玩時，遇到一名年約二、三十歲年輕男子，假裝詢問廁所在哪裡，企圖誘騙男學生與他一同進入廁所，見男同學沒有上當，又尾隨學生到其他樓層廁所內，提出金錢交易要男同學為其性服務，讓學生受到大驚嚇，市府有無防範或防制措施？

市長盧秀燕表示，這種事很可惡，社會上有這種狼，欺侮女性及小孩，感謝家長有警覺；警察局長李文章說，家長已向警方報案，二十日也已找到這名嫌犯，依性騷擾、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌移送法辦。

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嫌犯落網已依相關條例送辦

林祈烽表示，國中男生遇到年約二、三十歲年輕男子，企圖誘騙男學生與他進入廁所內不成，又尾隨學生到其他樓層廁所內，提出金錢交易要男同學為其性服務。男同學雖未受到誘惑上當，但身心受到驚嚇、創傷，惡狼相當可惡，竟還拿出現金要誘惑男同學，從一千、二千加碼到三千元，幸好學生機警沒有上當，家長看到孩子的陳述書後，立即向警方報案。

林祈烽指出，此事是發生在人潮眾多的百貨公司內，如果是發生在人群較少的公園或戶外，該怎麼辦？要求市府未來要有預防和防制的辦法，以免青少年再度遇到類似事情。

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